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«Когда он убивал их, то улыбался»: как вычислили маньяка по кличке Паук, убившего двух семиклассниц

Николай Мозгляков подкарауливал девочек возле школы

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Видео: Городские порталы

Николай Мозгляков получил прозвище Паук за татуировку на руке. Рисунок на кисти маньяка запомнила чудом выжившая первоклассница. Со дня преступления, случившегося в маленьком городке на Урале, прошло 15 лет, и оно, как выяснилось, оказалось не единственным.

Как поймали маньяка и что про него известно — смотрите в видео выше.

1 апреля 2008 года в Златоусте в Челябинской области пропали три ребенка. Две девочки-семиклассницы и первоклашка — сестра одной из них — не вернулись из школы. Следующим утром железнодорожник при обходе путей увидел маленькую девочку. Израненную, но живую. А недалеко от нее, в лесу, обнаружили истерзанные тела старших девочек.

— Когда он убивал их и насиловал, то улыбался. И даже в ходе процесса у него была такая улыбка, — рассказал Александр Войтович, который в 2008 году был прокурором Челябинской области.

Мозглякова смогли вычислить по фотороботу. Его признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению.

Подробнее про это дело читайте в большом тексте наших коллег из 74.RU. Журналисты написали письмо маньяку в колонию. И он ответил.

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