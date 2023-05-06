«Когда он убивал их, то улыбался»: как вычислили маньяка по кличке Паук, убившего двух семиклассниц

Николай Мозгляков получил прозвище Паук за татуировку на руке. Рисунок на кисти маньяка запомнила чудом выжившая первоклассница. Со дня преступления, случившегося в маленьком городке на Урале, прошло 15 лет, и оно, как выяснилось, оказалось не единственным.
Как поймали маньяка и что про него известно — смотрите в видео выше.
1 апреля 2008 года в Златоусте в Челябинской области пропали три ребенка. Две девочки-семиклассницы и первоклашка — сестра одной из них — не вернулись из школы. Следующим утром железнодорожник при обходе путей увидел маленькую девочку. Израненную, но живую. А недалеко от нее, в лесу, обнаружили истерзанные тела старших девочек.
— Когда он убивал их и насиловал, то улыбался. И даже в ходе процесса у него была такая улыбка, — рассказал Александр Войтович, который в 2008 году был прокурором Челябинской области.
Мозглякова смогли вычислить по фотороботу. Его признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению.
Подробнее про это дело читайте в большом тексте наших коллег из 74.RU. Журналисты написали письмо маньяку в колонию. И он ответил.