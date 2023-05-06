«Когда он убивал их, то улыбался»: как вычислили маньяка по кличке Паук, убившего двух семиклассниц

Как поймали маньяка и что про него известно — смотрите в видео выше.



1 апреля 2008 года в Златоусте в Челябинской области пропали три ребенка. Две девочки-семиклассницы и первоклашка — сестра одной из них — не вернулись из школы. Следующим утром железнодорожник при обходе путей увидел маленькую девочку. Израненную, но живую. А недалеко от нее, в лесу, обнаружили истерзанные тела старших девочек.

