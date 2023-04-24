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Главу службы безопасности новосибирского музея задержали спустя 13 лет после убийства экс-милиционера

Бывшего силовика в 2010 году застрелили из пистолета с глушителем, а его труп сожгли

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Задержанный работает в художественном музее Новосибирска

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Начальника службы безопасности Новосибирского художественного музея арестовали по обвинению в заказном убийстве экс-милиционера. Силовика убили в городе Братске.

По данным иркутского управления Следственного комитета, в 2010 году из пистолета с глушителем застрелили бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Труп сожгли в автомобиле ВАЗ-21099 в лесном массиве. Долгое время сыщикам не удавалось выйти на след подозреваемых. Расследование уголовного дела было приостановлено.

В апреле 2023 года силовики сообщили, что установили организатора заказного убийства и его предполагаемых исполнителей. Первый — Игорь Абанин, его объявили в федеральный розыск, еще троих мужчин в возрасте от 53 до 55 лет удалось задержать в Иркутске, Братске и Новосибирске. По версии следствия, они получили от Абанина 1,5 млн рублей за выполненный заказ.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Новосибирске иркутские силовики задержали начальника службы безопасности государственного художественного музея Николая П. Сегодня он находится в следственном изоляторе вместе с остальными фигурантами дела.

Труп сожгли в автомобиле

Труп сожгли в автомобиле

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Начальник отдела маркетинга музея Ольга Давыдова комментировать ситуацию отказалась.

— У меня нет никакой информации, — подчеркнула она.

Директор музея Екатерина Болдырева звонок корреспондента НГС проигнорировала, а сообщение в мессенджере прочитала, но не ответила на него.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство группой лиц по найму». Расследование продолжается.

По данным сервиса «Контур.Фокус», полный тезка Николая П. с 2012 года руководил детективным агентством «Лунный свет». Компания не предоставляла финансовых отчетов и была ликвидирована в 2019 году.

В феврале был опубликован список самых опасных разыскиваемых преступников Новосибирска. Среди них — спецназовец ГРУ, беспредельщик из 90-х и подельник Солодкина.

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