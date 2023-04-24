Главу службы безопасности новосибирского музея задержали спустя 13 лет после убийства экс-милиционера

Начальника службы безопасности Новосибирского художественного музея арестовали по обвинению в заказном убийстве экс-милиционера. Силовика убили в городе Братске.
По данным иркутского управления Следственного комитета, в 2010 году из пистолета с глушителем застрелили бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Труп сожгли в автомобиле ВАЗ-21099 в лесном массиве. Долгое время сыщикам не удавалось выйти на след подозреваемых. Расследование уголовного дела было приостановлено.
В апреле 2023 года силовики сообщили, что установили организатора заказного убийства и его предполагаемых исполнителей. Первый — Игорь Абанин, его объявили в федеральный розыск, еще троих мужчин в возрасте от 53 до 55 лет удалось задержать в Иркутске, Братске и Новосибирске. По версии следствия, они получили от Абанина 1,5 млн рублей за выполненный заказ.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Новосибирске иркутские силовики задержали начальника службы безопасности государственного художественного музея
Начальник отдела маркетинга музея Ольга Давыдова комментировать ситуацию отказалась.
— У меня нет никакой информации, — подчеркнула она.
Директор музея Екатерина Болдырева звонок корреспондента НГС проигнорировала, а сообщение в мессенджере прочитала, но не ответила на него.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство группой лиц по найму». Расследование продолжается.
По данным сервиса «Контур.Фокус», полный тезка
В феврале был опубликован список самых опасных разыскиваемых преступников Новосибирска. Среди них — спецназовец ГРУ, беспредельщик из