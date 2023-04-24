Главу службы безопасности новосибирского музея задержали спустя 13 лет после убийства экс-милиционера

В апреле 2023 года силовики сообщили, что установили организатора заказного убийства и его предполагаемых исполнителей. Первый — Игорь Абанин, его объявили в федеральный розыск, еще троих мужчин в возрасте от 53 до 55 лет удалось задержать в Иркутске, Братске и Новосибирске. По версии следствия, они получили от Абанина 1,5 млн рублей за выполненный заказ.

