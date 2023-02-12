Хоронила двух сыновей в день своего рождения: почему «абсолютно нормальный» инженер убил малолетних детей и себя

Пока город спал

Ранним утром 3 февраля в подъезде девятиэтажной панельки в Уфе раздались истошные крики. Женщина взывала о помощи, ребенок заходился в истерике. В релизах правоохранительных органов время событий обтекаемо обозначено «около 5 часов».



Женщина с ребенком выбежали из трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Она пыталась достучаться до соседей, но те спросонья не сразу сообразили, как им поступить.



— Я проснулась от шума, кто-то сильно стучал в нашу дверь. Мы не поняли, что там происходит, но моя дочь решила, что нужно вызвать не только полицию, но и скорую, потому что женщина очень страшно кричала. Подумали, вдруг потребуется какая-то помощь. На часах было 04:47. Скорая приехала быстро. А потом полиция, минут через 40, — рассказала соседка, живущая в квартире прямо напротив той, где произошло несчастье. — Она кричала: «Помогите, спасите». Потом она, видимо, по подъезду побежала. Я еще подумала, почему именно в нашу дверь стучат, неужели мы забыли запереть перегородку и кто-то к нам зашел.