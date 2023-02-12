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Хоронила двух сыновей в день своего рождения: почему «абсолютно нормальный» инженер убил малолетних детей и себя

Разбираемся в преступлении, которое потрясло всю страну

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Утром 3 февраля из квартиры на пятом этаже в девятиэтажке на Кувыкина вынесли три тела

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Ровно неделю назад в Уфе похоронили отца с двумя сыновьями. 3 февраля там произошло шокирующее преступление — отец троих детей зарезал двух своих мальчиков и свел счеты с собственной жизнью. Его жена и 10-летняя дочь чудом спаслись бегством. По словам знакомых, глава семейства прежде не отличался буйным нравом. Что же такого должно было произойти с человеком, добропорядочным семьянином, что в одно мгновение превратило его в монстра? Преступление сейчас расследуют со всех сторон в правоохранительных органах, журналисты UFA1.RU рассказали всё, что известно об этом громком деле к настоящему времени.

Пока город спал

Ранним утром 3 февраля в подъезде девятиэтажной панельки в Уфе раздались истошные крики. Женщина взывала о помощи, ребенок заходился в истерике. В релизах правоохранительных органов время событий обтекаемо обозначено «около 5 часов».

Женщина с ребенком выбежали из трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Она пыталась достучаться до соседей, но те спросонья не сразу сообразили, как им поступить.

— Я проснулась от шума, кто-то сильно стучал в нашу дверь. Мы не поняли, что там происходит, но моя дочь решила, что нужно вызвать не только полицию, но и скорую, потому что женщина очень страшно кричала. Подумали, вдруг потребуется какая-то помощь. На часах было 04:47. Скорая приехала быстро. А потом полиция, минут через 40, — рассказала соседка, живущая в квартире прямо напротив той, где произошло несчастье. — Она кричала: «Помогите, спасите». Потом она, видимо, по подъезду побежала. Я еще подумала, почему именно в нашу дверь стучат, неужели мы забыли запереть перегородку и кто-то к нам зашел.

Квартира Стрельцовых и их ближайших соседей отделена от остального подъезда металлической перегородкой

Квартира Стрельцовых и их ближайших соседей отделена от остального подъезда металлической перегородкой

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В поисках помощи женщина босиком спустилась до первого этажа. На улице никого не оказалось, и она, придерживая входную дверь плечом, набрала номер на домофоне. Умная система сохранила запись того звонка.

— Откройте, пожалуйста, у нас папа… Мужу плохо, это мама [имя дочери], откройте, пожалуйста! — женщина в панике едва не умоляла, а на фоне ребенок вопил и звал маму.

Женщина (ее одежда уже была испачкана в крови) и ребенок, ее 10-летняя дочь, укрылись у соседей на другом этаже. Квартира, где они жили, оказалась заперта, и, чтобы попасть внутрь, пришлось вызывать спасателей. Когда дверь открыли, у порога в лужах крови лежало тело 13-летнего мальчика. Его 7-летнего брата смерть застала в кровати. Отец умер на полу в ванной комнате.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash Batash / Telegram

Тихо и замкнуто

О многодетной семье Даниила и Софьи Стрельцовых (имена и фамилии изменены в соответствии с требованием российского законодательства. — Прим. ред.) известно немного. Ему осенью исполнилось 41, ей теперь 40 — юбилей женщина могла бы отпраздновать 5 февраля, но в день своего рождения ей пришлось хоронить двух своих сыновей.

Как выяснил UFA1.RU, Даниил и Софья — из периферийных промышленных городков Башкирии, в Уфу перебрались уже взрослыми. В панельку, где жили, по словам пенсионерки из соседнего подъезда, въехали около пяти лет назад. И за всё это время не было случая, на который соседи могли бы попенять.

— У моей соседки квартира с ними через стенку. Я специально ее спрашивала, и она говорит, что никогда раньше шума от них не слышала. А чтобы такой скандал — это впервые. Внук у меня тоже слышал: ругались, говорит, и звук такой странный был, будто испуганные кошки разбегаются, — поделилась в тот день с журналистами пенсионерка. — Такие люди хорошие. Вот шебутной если, его же сразу видно, а эти не такие, спокойные они, и детки у них хорошие.

Семья считалась благополучной, на учете не состояла

Семья считалась благополучной, на учете не состояла

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До того трагического дня семья считалась абсолютно благополучной. Сколько бы мы ни расспрашивали соседей, они словно сговорились характеризовать Стрельцовых исключительно положительно. Даниила частенько видели во дворе гуляющим с детьми, он же провожал их в школу. Стрельцовы, по словам соседей, нередко выбирались всей семьей на природу или к родителям, в район. Катались они на отечественном универсале, который позиционируется производителем как вместительный семейный автомобиль.

И всё-таки Даниила и Софью соседи знали недостаточно хорошо: Стрельцовы жили замкнуто, всё общение с ними ограничивалось приветствием при встрече либо вежливым обсуждением мелких бытовых вопросов.

— Как-то мы в лифте вместе поднимались и Даниил спросил, не мешает ли мне музыка, — Сергей живет в квартире над Стрельцовыми, он рассказал UFA1.RU, что тот купил прошлым летом электрогитару. — Как я понял, он уроки брал. Нормально так играл, чаще всего по выходным. А мне-то чего, пусть бы себе играл.

В день трагедии у дверей квартиры, пока внутри работали криминалисты, собрались родственники Стрельцовых, всего человек шесть или семь, в основном женщины пенсионного возраста. Общаться с журналистами они наотрез отказались.

— У людей горе, оставьте нас, — возразить этому было нечего.

Вход в подъезд охраняет умный домофон

Вход в подъезд охраняет умный домофон

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Инженер и гитарист

По данным UFA1.RU, Софья нигде не работала, многодетная мама посвящала всё свое время семье и дому. Даниил работал инженером в успешной компании, занимающейся разработкой и внедрением автоматизированных систем управления и поставкой специализированного оборудования для нефтегазовой отрасли. Направление специфическое, в Уфе предприятие предлагает сейчас профильным специалистам и менеджерам среднего звена от 70–80 тысяч в месяц. Впрочем, сотрудники попроще, судя по опубликованным вакансиям, там зарабатывают не выше среднего по региону — от 30–35 тысяч рублей. К сожалению, работодатель Даниила отказался комментировать и как-то характеризовать своего теперь уже бывшего сотрудника.

Родители одноклассников детей Стрельцовых знали их еще меньше, чем соседи, но одна из мам припомнила, что 10-летняя школьница как-то жаловалась на строгость отца.

— Отличница, всегда веселая, жизнерадостная девочка. Рассказывала про папу, что он иногда может позлиться, а мама добрая, — рассказала женщина со слов своей дочери.

В тесном дворе на Кувыкина паркуются не только жители дома, но и посетители ближайшего небольшого торгово-сервисного комплекса

В тесном дворе на Кувыкина паркуются не только жители дома, но и посетители ближайшего небольшого торгово-сервисного комплекса

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Одной из версий причин срыва Даниила сейчас называют его депрессию. Как выяснили в «АиФ — Уфа», незадолго до произошедшего мужчина ушел в отпуск с открытой датой. А, по данным источника UFA1.RU, в кругу родных отец семейства вел философские беседы.

— Вполне вероятно, что он видел уход из жизни единственным решением всех проблем, и, находясь в этом заблуждении, счел смерть благом для своих детей, — предположил собеседник редакции. — Со слов родственников, он уже некоторое время задавался вопросами о жизни и смерти.

Экзистенциальный кризис?

Классической депрессии для убийства сыновей всё же недостаточно, считает психотерапевт Республиканского клинического психотерапевтического центра Артур Ахкамов, заведующий отделением № 1, которое специализируется на кризисных ситуациях. По его мнению, внезапные вспышки агрессии могут быть дебютом шизофренического состояния или других аффективных расстройств, но не классической депрессии, возникающей и нарастающей постепенно.

— В целом и простыми словами, депрессия возникает тогда, когда человека что-то в жизни не устраивает и он либо понимает, что не может с этим справиться, либо пытается, но у него не получается, — объяснил психотерапевт. — В такой ситуации может накапливаться чувство беспомощности и безысходности.

Истинные причины произошедшего установит следствие

Истинные причины произошедшего установит следствие

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На наличие провоцирующего события, по мнению врача, указывает тот факт, что мужчина принял решение не только за себя, но и за сыновей, вовлек семью.

— Судя по тому, что сейчас известно, возможно состояние аффекта либо наличие другой, вероятно, скрытой, ментальной нестабильности, — Ахкамов всё же предостерег от преждевременных выводов. — Мы не можем знать, как в человеке откликались разные обстоятельства. Ресурсы у человека ограничены, он не может долго что-то терпеть и в какой-то момент перегорает, если его не подпитывать позитивом. Не в смысле шутками и анекдотами, человеку необходима какая-то уверенность в своих силах, в своем будущем, в том, что он в состоянии справиться с невзгодами.

Действительно ли у мужчины был экзистенциальный кризис, могла бы рассказать его вдова, однако попытки связаться с ней оказались безуспешными. Что именно спровоцировало Даниила Стрельцова на сыноубийство и суицид, еще предстоит выяснить следователям. Сейчас они ждут результатов всех назначенных ранее экспертиз. Расследование ведется в рамках уголовного дела, квалифицированного по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних детей), и контролируется прокуратурой.

Мы следим за развитием событий.

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