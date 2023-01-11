В Красноярске криминального авторитета Костю Канского отправили в колонию на 8 лет

В Красноярском краевом суде вынесли приговор криминальному авторитету Константину Найбауэру, известному как Костя Канский. Ему назначили 8 лет колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы. Именно такой срок для Канского просил прокурор, передает NGS24.RU.
Наш корреспондент находился в зале суда на оглашении приговора. Константин Найбауэр находился в зале суда в маске, передвигался с помощью трости и держался за спину. Сейчас ему 57 лет.
Срок, который он получил, на самом деле будет меньше, поскольку ему засчитают время, проведенное в СИЗО, и домашний арест — 2 дня за один.
Найбаэура осудили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). По версии суда, Канский управляет криминальной средой, пропагандирует среди них «воровские» традиции, решает их конфликты и наказывает виновных.
— Кроме того, он принимает участие в собраниях с другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, решает вопросы функционирования криминальной среды, занимается сбором средств для общей материальной базы. Свое влияние в криминальном сообществе подсудимый использовал в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Красноярского края, — заявили в прокуратуре.
Впервые Костю задержали в октябре 2019 года — всего через несколько месяцев после того, как статья 210.1 появилась в Уголовном кодексе. В прошлом году присяжные оправдали Канского, но апелляция отменила это решение и отправила дело на пересмотр.
В декабре присяжные признали Найбауэра виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговор суда пока не вступил в силу.
В апреле 2022 года криминальному авторитету Баю в Новосибирске вынесли приговор из-за его статуса.