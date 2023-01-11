В Красноярске криминального авторитета Костю Канского отправили в колонию на 8 лет

Срок, который он получил, на самом деле будет меньше, поскольку ему засчитают время, проведенное в СИЗО, и домашний арест — 2 дня за один.

Найбаэура осудили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). По версии суда, Канский управляет криминальной средой, пропагандирует среди них «воровские» традиции, решает их конфликты и наказывает виновных.

