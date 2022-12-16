Экс-застройщик получил условный срок за обман дольщиков на 16 млн в Новосибирске

В Октябрьском суде Новосибирска огласили приговор экс-руководителю ЗАО «СКИМС» Сергею Карманову. Его обвиняли в мошенничестве: он собрал с дольщиков миллионы, а сам и не собирался достраивать многоквартирные дома. Бывший топ-менеджер остался на свободе.
Суд приговорил Сергея Карманова к 4 с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, сообщил журналисту НГС источник в правоохранительных орагнах.
Дело касается домов на улицах Сакко и Ванцетти (дом № 31/4, блок-секция № 3.2) и Декабристов (дом № 10). По версии следствия, в период с 2007 по 2014 год компания «СКИМС» собирала деньги с дольщиков под руководством Карманова.
— При этом (он) не намеревался в действительности осуществлять в полном объеме и заканчивать строительство указанных многоквартирных жилых домов, — говорится в сообщении на сайте Октябрьского суда.
В результате оказались похищены более 16 миллионов рублей дольщиков, которые были переведены на счета подконтрольных фирм: ООО «СКИМС Капитал Групп», ЗАО «Золотой Софит» и ООО «МонолитГрадСтрой».
Редакция направила запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой прокомментировать решение суда. Представители надзорного ведомства от комментариев воздержались.
Примечательно, что в феврале 2020 году Сергея Карманова осудили на 3 года колонии общего режима за мошенничество и легализацию преступных денег. Дело касалось тех же долгостроев на Декабристов и Сакко и Ванцетти. Известно, что в том же году предприниматель был освобожден условно-досрочно.