Экс-застройщик получил условный срок за обман дольщиков на 16 млн в Новосибирске

Дело касается домов на улицах Сакко и Ванцетти (дом № 31/4, блок-секция № 3.2) и Декабристов (дом № 10). По версии следствия, в период с 2007 по 2014 год компания «СКИМС» собирала деньги с дольщиков под руководством Карманова.



— При этом (он) не намеревался в действительности осуществлять в полном объеме и заканчивать строительство указанных многоквартирных жилых домов, — говорится в сообщении на сайте Октябрьского суда.

