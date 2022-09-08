«Может отделаться условным сроком»: что грозит директору турфирмы за смертельный тур на Камчатку — мнение адвоката

Следователи СК выяснили, что с погибшими туристами не были заключены договоры, а гидов-инструкторов на группу из 12 человек было слишком мало. Максимальное наказание за вменяемую статью — 10 лет лишения свободы. Тем не менее, по мнению адвоката Константина Черкасова, Андрей Степанов может получить условный срок.

— Это неосторожное преступление, за них чаще всего назначается условное наказание, 3–4 года с отбыванием наказания условно. Если будут установлены какие-то отягчающие обстоятельства, может быть и реальное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии, — рассказал НГС адвокат Константин Черкасов. — Но в общих случаях, если у нас обвиняемый к уголовной ответственности раньше не привлекался, если есть смягчающие обстоятельства, а отягчающие отсутствуют, будет условный срок.