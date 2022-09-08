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«Может отделаться условным сроком»: что грозит директору турфирмы за смертельный тур на Камчатку — мнение адвоката

Эксперт рассказал, при каких условиях Андрей Степанов может избежать колонии

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Андрея Степанова арестовали до 2 ноября

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Адвокат по уголовным делам Константин Черкасов предположил, какое наказание может грозить директору турфирму «Экстрим тайм» Андрею Степанову за гибель 9 туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка.

Его обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек».

Вчера, 7 сентября 2022 года, Степанова арестовали на 1 месяц и 29 дней, до 2 ноября 2022 года. В судебном заседании обвиняемый заявил, что не признает вину и сам больше всех хочет узнать причину гибели людей. Его защитник, адвокат Виталий Кулапов, утверждал, что собранные следователями доказательства говорят лишь о событии преступления, но не о причастности к нему Степанова.

Следователи СК выяснили, что с погибшими туристами не были заключены договоры, а гидов-инструкторов на группу из 12 человек было слишком мало. Максимальное наказание за вменяемую статью — 10 лет лишения свободы. Тем не менее, по мнению адвоката Константина Черкасова, Андрей Степанов может получить условный срок.

— Это неосторожное преступление, за них чаще всего назначается условное наказание, 3–4 года с отбыванием наказания условно. Если будут установлены какие-то отягчающие обстоятельства, может быть и реальное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии, — рассказал НГС адвокат Константин Черкасов. — Но в общих случаях, если у нас обвиняемый к уголовной ответственности раньше не привлекался, если есть смягчающие обстоятельства, а отягчающие отсутствуют, будет условный срок.

По словам Константина Черкасова, многое будет зависеть от того, признает ли Андрей Степанов вину и как будет себя вести в ходе предварительного следствия:

— Если он компенсирует вред, выплатит потерпевшим деньги, суд к этому благосклонно отнесется, — уточнил адвокат, — если он даст показания и не будет ничего отрицать — тоже. Но здесь, конечно, признательная позиция нужна.

Константин Черкасов добавил, что судебной практики по части 3 статьи 238 немного, и на строгость наказания может повлиять и огласка, которую получила камчатская трагедия. А вот заключение Андрея Степанова под стражу, по мнению юриста, исключительно техническая процедура — таким образом обвиняемого проще будет этапировать на Камчатку и производить с его участием следственные действия.

Все публикации о трагическом походе собрали в один сюжет «Гибель альпинистов на Камчатке».

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