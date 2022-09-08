«Может отделаться условным сроком»: что грозит директору турфирмы за смертельный тур на Камчатку — мнение адвоката
Эксперт рассказал, при каких условиях Андрей Степанов может избежать колонии
Адвокат по уголовным делам Константин Черкасов предположил, какое наказание может грозить директору турфирму «Экстрим тайм» Андрею Степанову за гибель 9 туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка.
Его обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек».
Вчера, 7 сентября 2022 года, Степанова арестовали на 1 месяц и 29 дней, до 2 ноября 2022 года. В судебном заседании обвиняемый заявил, что не признает вину и сам больше всех хочет узнать причину гибели людей. Его защитник, адвокат Виталий Кулапов, утверждал, что собранные следователями доказательства говорят лишь о событии преступления, но не о причастности к нему Степанова.
Следователи СК выяснили, что с погибшими туристами не были заключены договоры, а гидов-инструкторов на группу из 12 человек было слишком мало. Максимальное наказание за вменяемую статью — 10 лет лишения свободы. Тем не менее, по мнению адвоката Константина Черкасова, Андрей Степанов может получить условный срок.
— Это неосторожное преступление, за них чаще всего назначается условное наказание, 3–4 года с отбыванием наказания условно. Если будут установлены какие-то отягчающие обстоятельства, может быть и реальное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии, — рассказал НГС адвокат Константин Черкасов. — Но в общих случаях, если у нас обвиняемый к уголовной ответственности раньше не привлекался, если есть смягчающие обстоятельства, а отягчающие отсутствуют, будет условный срок.
По словам Константина Черкасова, многое будет зависеть от того, признает ли Андрей Степанов вину и как будет себя вести в ходе предварительного следствия:
— Если он компенсирует вред, выплатит потерпевшим деньги, суд к этому благосклонно отнесется, — уточнил адвокат, — если он даст показания и не будет ничего отрицать — тоже. Но здесь, конечно, признательная позиция нужна.
Константин Черкасов добавил, что судебной практики по части 3 статьи 238 немного, и на строгость наказания может повлиять и огласка, которую получила камчатская трагедия. А вот заключение Андрея Степанова под стражу, по мнению юриста, исключительно техническая процедура — таким образом обвиняемого проще будет этапировать на Камчатку и производить с его участием следственные действия.
Все публикации о трагическом походе собрали в один сюжет «Гибель альпинистов на Камчатке».