У погибших на Камчатке альпинистов не было договоров с турфирмой — следователи изучили документы с обыска
Тела погибших находятся на экспертизе
Новосибирская турфирма «Экстрим тайм» не заключала договор с туристами перед трагическим походом на Ключевскую сопку, в котором погибли 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Камчатского края.
— В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей при восхождении на вулкан Ключевская сопка, следственным управлением предъявлено обвинение директору ООО «Экстрим тайм». По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о его конвоировании в Камчатский край для проведения дальнейших следственных действий, — рассказали в пресс-службе следователей.
Во время обыска в новосибирской турфирме, который проходил 5 сентября, была изъята документация агентства. Следователи установили полные анкетные данные погибших и допросили выживших.
— Следователями СК России в ходе изучения документации ООО «Экстрим тайм» достоверно установлено отсутствие договоров с участниками туристической группы об оказании услуг. Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае, а впоследствии и сам сайт был заблокирован, — сообщили в пресс-службе СК по Камчатскому краю.
Сейчас тела погибших доставили в населенный пункт, а следователи назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти каждого из них.
Вчера, 7 сентября, директора турфирмы Андрея Степанова арестовали на два месяца. Директору турфирмы вменяют часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Погибшему гиду Андрею Мищенко вменяют часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц) и часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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