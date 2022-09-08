У погибших на Камчатке альпинистов не было договоров с турфирмой — следователи изучили документы с обыска

Новосибирская турфирма «Экстрим тайм» не заключала договор с туристами перед трагическим походом на Ключевскую сопку, в котором погибли 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Камчатского края.

— В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей при восхождении на вулкан Ключевская сопка, следственным управлением предъявлено обвинение директору ООО «Экстрим тайм». По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о его конвоировании в Камчатский край для проведения дальнейших следственных действий, — рассказали в пресс-службе следователей.