Сибирячку будут судить за убийство в состоянии аффекта: она
69 раз ударила бутылкой мужчину, который ее избил
То, что ее сожитель умер, женщина поняла только на утро после инцидента
В Новосибирской области, в Куйбышеве,
Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, с 14 на 15 апреля 2022 года обвиняемая женщина вместе со своим сожителем находилась у нее в квартире дома
— Потерпевший, распивая спиртные напитки, начал оскорблять обвиняемую и стал наносить не менее девяти ударов в область лица и коленного сустава. В какой-то момент женщина взяла в руку рядом находящуюся пустую стеклянную бутылку из-под водки и в состоянии сильного душевного волнения, на почве возникших неприязненных отношений нанесла не менее 69 ударов по голове и различным частям тела потерпевшего и легла спать, — описали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Обвиняемая проснулась на следующее утро, поняла, что мужчина мертв, и вызвала скорую помощь. Следователи задержали женщину, которая полностью признала свою вину.
— По ходатайству следователя обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с проведенной судебно-психологической экспертизой мера пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Дело передали в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. Женщину обвиняют по статье в совершении преступления, предусмотренного
В Советском суде Новосибирска 22 апреля стартовал процесс по делу об убийстве