Сибирячку будут судить за убийство в состоянии аффекта: она 69 раз ударила бутылкой мужчину, который ее избил

В Новосибирской области, в Куйбышеве, 62-летнюю женщину будут судить за убийство, совершенное в состоянии аффекта. По версии следователей, сожитель обвиняемой в пьяном состоянии избил женщину. Она же в ответ нанесла ему не менее 69 ударов бутылкой по голове.

Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, с 14 на 15 апреля 2022 года обвиняемая женщина вместе со своим сожителем находилась у нее в квартире дома 1-го микрорайона Южного города Куйбышева Новосибирской области.