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Сибирячку будут судить за убийство в состоянии аффекта: она 69 раз ударила бутылкой мужчину, который ее избил

То, что ее сожитель умер, женщина поняла только на утро после инцидента

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Обвиняемая полностью признала свою вину

Обвиняемая полностью признала свою вину

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В Новосибирской области, в Куйбышеве, 62-летнюю женщину будут судить за убийство, совершенное в состоянии аффекта. По версии следователей, сожитель обвиняемой в пьяном состоянии избил женщину. Она же в ответ нанесла ему не менее 69 ударов бутылкой по голове.

Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, с 14 на 15 апреля 2022 года обвиняемая женщина вместе со своим сожителем находилась у нее в квартире дома 1-го микрорайона Южного города Куйбышева Новосибирской области.

— Потерпевший, распивая спиртные напитки, начал оскорблять обвиняемую и стал наносить не менее девяти ударов в область лица и коленного сустава. В какой-то момент женщина взяла в руку рядом находящуюся пустую стеклянную бутылку из-под водки и в состоянии сильного душевного волнения, на почве возникших неприязненных отношений нанесла не менее 69 ударов по голове и различным частям тела потерпевшего и легла спать, — описали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Обвиняемая проснулась на следующее утро, поняла, что мужчина мертв, и вызвала скорую помощь. Следователи задержали женщину, которая полностью признала свою вину.

— По ходатайству следователя обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с проведенной судебно-психологической экспертизой мера пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Дело передали в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. Женщину обвиняют по статье в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием со стороны потерпевшего).

В Советском суде Новосибирска 22 апреля стартовал процесс по делу об убийстве 23-летней Натальи Аполонской. Тело девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома на улице Печатников 30 декабря 2021 года.

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