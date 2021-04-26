«Поверил в правосудие и получил 18 лет тюрьмы»: интервью из колонии с артистом Александром Килиным

— А вы здесь изменились?



— Стал посуше, тверже характером. Не отрицаю, что, если бы был на воле, тоже бы изменился, но, наверное, по-другому. Всё зависит от внешних факторов.



— Как будете вживаться в образ? В камере перед зеркалом? Сколько вас там человек?



— Нас семеро. Нет, буду работать, просто репетируя на сцене.



— Кто еще будет с вами играть? В колонии есть еще артисты? И кто делает костюмы, сценографию?



— Ребят-актеров больше нет, но есть талантливые люди, которые, думаю, раскроются во время работы. Профессиональных режиссеров нет, но нам будут помогать сотрудники администрации. Что касается декораций, у нас в колонии разные производства, которые работают и с тканью, и с мебелью, специалисты есть. Думаю, все вместе создадим небольшое театральное чудо.



— А каким вы видите костюм вашего героя?



— Исторический — это будет типичный костюм ссыльного каторжного того времени. Что-то типа длинной шинели из войлока, простые штаны и рубаха.



— Роман же большой, будете сокращать?



— Возьмем только эпилог. Как раз, где идет становление героя и много говорится об его внутреннем мире и преобразовании.



«Не вижу смысла кому-то что-то доказывать»



Александр разговаривает с нами спокойно, уверенно, негромко. В нем чувствуется стержень, кажется, его сложно вывести из себя.



— Родители вас навещают? Как они себя чувствуют? Помню, мама очень переживала после произошедшего.



— Их состояние стало стабильнее. Время идет, они свыклись с ситуацией. Мама и папа знают, что ничего плохого со мной не произойдет, здесь всё спокойно и тихо, я в тепле и накормлен. Они привыкли к новой реальности. А выбора нам и не предоставляют — только свыкнуться с действительностью.



— Ваша мама очень сильно потратилась на адвокатов, их постоянно меняли. Один из них мне сказал, что, если бы этого не происходило, вы могли бы выиграть дело. Может быть, ошибка защиты была в том, что их часто меняли?



— И я, и моя семья были далеки от судопроизводства и юриспруденции, мы просто не знали, что нужно делать и как правильно, и полагались на знающих людей, которым доверяли. И если знакомые советовали адвоката получше, то шли к нему. Именно поэтому сначала был один, потом второй, затем третий.

