Молодой новосибирец возрождает забытый завод в области — видео, как он делает льняной утеплитель

Источник: Антон Дигаев / NGS.ru

34-летний новосибирец Андрей Гришечкин каждое утро ездит из Новосибирска в Тогучин на работу. Молодой горожанин руководит производством, на котором проводят первичную переработку льна-долгунца и конопли и делают из растений утеплитель, паклю, а в перспективе — и пригодные к дальнейшему превращению в нити номерные волокна.

Необычным, по словам сибиряка, бизнес кажется лишь на первый взгляд. На самом деле, Андрей Гришечкин отмечает, что это — традиционный русский промысел, да и вообще страна всегда славилась своим льном. А для него это не просто бизнес, а семейное дело и теплые воспоминания о детстве