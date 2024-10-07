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Бизнес Молодой новосибирец возрождает забытый завод в области — видео, как он делает льняной утеплитель

Молодой новосибирец возрождает забытый завод в области — видео, как он делает льняной утеплитель

Предприятие Андрея Гришечкина единственное в Новосибирской области перерабатывает лен и коноплю от стебля до готового продукта

1 399
9 комментариев

34-летний новосибирец Андрей Гришечкин каждое утро ездит из Новосибирска в Тогучин на работу. Молодой горожанин руководит производством, на котором проводят первичную переработку льна-долгунца и конопли и делают из растений утеплитель, паклю, а в перспективе — и пригодные к дальнейшему превращению в нити номерные волокна.

Необычным, по словам сибиряка, бизнес кажется лишь на первый взгляд. На самом деле, Андрей Гришечкин отмечает, что это — традиционный русский промысел, да и вообще страна всегда славилась своим льном. А для него это не просто бизнес, а семейное дело и теплые воспоминания о детстве

Ранее НГС опубликовал подробную историю о том, как Андрей Гришечкин решил, что хочет заниматься льном, почему считает свой маленький заводик наследником старого Тогучинского предприятия, и почему ему мешают работать местные растаманы.

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Комментарии
9
Татьяна 53
1 час
Молодец, хоть про нормального руководителя написали, а не про каких-то "пацанок"
Гость
29 минут
Ну наконец-то хорошая статья про достойного человека. Сама родом из Тогучина и еще в школьное время ездила на уборку льна от этого завода ,конечно тяжелый труд и платили копейки ,но было весело)) Давно не живу в Тогучине и бываю редко, но очень печально ,что предприятия с историей и перспективой развития потихоньку уже вымерли и у людей нет работы. Побольше бы таких молодых людей в наших небольших городах.
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