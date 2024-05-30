«По ночам варила сыр в кастрюле»: вдохновляющая история самарской предпринимательницы, которая живет на ферме

Фермер из Волжского рассказала, как построила бизнес и не прогорела Источник: Надежда Красненко











В мире существует более 2000 видов сыра. Научиться делать хотя бы несколько из них — уже большое искусство. А Надежда Красненко из Самары освоила 70! Вместе с семьей она живет в поселке Волжском, где завела коров и коз, открыла собственную сыроварню Viva Speranza и организовала экскурсии на ферму для детей и взрослых. Как предпринимательница пришла в сырный бизнес и почему отговаривает других повторять ее опыт? История Надежды — в этом материале.



«Сначала завела одну курочку»

По словам Надежды, начать путь сыровара ее подтолкнули родительство и переезд.



— Честно говоря, любви к сыру-то особо никакой не было. У меня просто четверо маленьких детей, мы с мужем начали строить дом в Волжском. В один момент мне захотелось чего-то такого домашнего, деревенского. Сначала я завела курочку, потом появились утки, гуси, а потом корова, а за ней — вторая, третья. Когда они стали приносить 60 литров молока в день, я поняла, что с этим нужно что-то делать.



Так в 2014 году и появилось свое производство и команда — сейчас на ферме работает 4 человека, на сыроварне — 6, также есть наемный бухгалтер и продавцы в магазинах. Но перед этим были постоянные обучения в Москве, Франции и Италии у именитых сыроваров, чьи традиции в этом деле передавались из поколения в поколение.

За одной коровой последовало целое поголовье домашнего скота 1 из 4 За одной коровой последовало целое поголовье домашнего скота Источник: Роман Данилкин

— По ночам я варила сыр в кастрюле. Сначала это даже не рассматривалось мной как бизнес, только как хобби. Но вот в этом году нашей сыроварне уже 10 лет, открыто два магазина в Самаре и один магазин прямо здесь, на ферме. Я продолжаю постоянно учиться, ездить на ярмарки, мастер-классы как в столицу, так и за рубеж.



Надежда утверждает, что козы и коровы на ферме питаются всегда одним и тем же кормом, чтобы качество молока оставалось стабильным. При производстве сыра в него не добавляют ничего лишнего — только закваска и фермент. Далее продукт вызревает в специальных камерах при определенной влажности и температуре, за чем постоянно следят сотрудники сыроварни. А после отправляется на прилавок — и никаких латексных или вакуумных упаковок, чтобы не испортить естественный вкус и качество сыра.

Сыр хранится у Надежды прямо в подвале собственного дома Источник: Надежда Красненко











— Люди, особенно городские жители, сейчас всерьез задумываются о своем питании. А мы как раз выступаем за экологичность и не выкачиваем из коровы больше молока, чем она может дать. Многие мне пишут, просят прислать, например, сыр в Москву или другой город. Но я просто не могу этого сделать, потому что в службах доставки никто не будет соблюдать температурный режим, поэтому мы доставляем наши продукты только по Самаре.

Я решила, что буду развивать именно Самару, и пусть буду производить мало, зато качественно. Надежда Красненко

«Показываем, как доить корову и убирать за животными»

Надежда поделилась, что у нее хорошо покупают все виды сыра, не отдавая предпочтения чему-то конкретному. Хотя есть некие сезонные тенденции. Например, зимой берут больше твердых сыров, а летом — в сезон салатов — предпочитают мягкие, например буррату, страчателлу, моцареллу, фету, халуми и другие.



— Я людей подсадила на пахучие сыры — толеджо, реблошон. У нас очень популярен шебр — это козий мягкий сыр с чесноком, с розовой солью, в разной обсыпке из специй. Очень вкусный.

Ассортимент сыров в магазине Viva Speranza Источник: Роман Данилкин











А недавно Надежда запустила экскурсии по ферме и производству с детскими квестами. По ее словам, люди буквально сами об этом попросили.



— Мне писали и говорили: «Дайте нам возможность вернуться в детство и показать нашим детям, какова жизнь на ферме». И так мы начали проводить экскурсии, которые теперь не прекращаются, группы каждый раз набираем по 30–40 человек.



Надежда призналась, что основной задачей этих экскурсии стало помочь родителям вырастить всесторонне развитых детей.



— Какой он, среднестатистический ребенок? Многие привыкли отдыхать за границей, избалованы, а потом из них вырастают эгоисты, которые не приучены к труду и не хотят ничего делать. А здесь мы им показываем, как доить корову, собирать куриные яйца, убирать за животными. Это незаменимый опыт. Даже мои дети уже потихоньку проводят сами некоторые экскурсии и получают за это зарплату. Мы с мужем с самого детства растим в них предпринимательский дух.



«Чтобы мне отдохнуть, мне нужно уехать подальше отсюда»

Кому-то может показаться, что основать и содержать ферму — просто. На самом деле за этим стоит огромный и непрерывный труд.



— Почему, допустим, мы держим коров и коз? Потому что хорошего молока нигде не купишь. А это очень тяжело — держать скотину, ведь в придачу нужно еще и доильное оборудование, закупать постоянно корма и прочее. Чтобы отдохнуть, мне надо уехать отсюда. У меня всегда дом равно работа. Я уже молчу про налоги, подготовку различных деклараций и прочее. Всё гладко у нас получилось только потому, что за спиной стоит еще несколько бизнесов и много опыта.

Надежда признаётся, что фактически живет на работе Источник: Роман Данилкин











Многие сыровары, которые, глядя на меня, пишут, что создадут свою ферму. Ребят, приезжайте, я вас отговорю. Надежда Красненко

— Мы вложили просто колоссальное количество денег в эту ферму, и даже не знаю, сможем ли когда-нибудь их отбить. Бывают моменты, когда мы с мужем говорим друг другу: «Давай всё закроем и забудем как страшный сон». Но потом утром встаем и понимаем, что не можем без этого жить.



К тому же, по признанию Надежды, в бизнесе ей всегда хочется креативить и придумывать что-то новое. Например, сейчас появились мысли, чтобы открыть рядом с магазином еще и небольшой ресторанчик, где люди смогут отведать вкусные блюда, конечно же, с сыром!

