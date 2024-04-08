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Бизнес «За март маме не заплатили ни рубля»: сибирячка обвинила «Универсам» в задержке зарплаты

«За март маме не заплатили ни рубля»: сибирячка обвинила «Универсам» в задержке зарплаты

Руководство при этом отрицает наличие долга

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«Универсам» сейчас ожидает открытия

В Новосибирске дочь сотрудницы склада «Универсама» на Ленина обвинила руководство компании в невыплате мартовской зарплаты. Предствители магазина отрицают задолженность.

В беседе с корреспондентом НГС жительница Новосибирска на условиях анонимности заявила, что задержки случались и раньше и что они касались и других сотрудников.

— У меня мама там работает в ООО «Авангард» (владеет «Универсамом» - прим.ред) — она работник склада. Постоянные задержки зарплат, за март им не заплатили ни рубля. Собственник «кормит завтраками», ничего не выплачивает. Маме должны за март тысяч 50 рублей. Там ситуация в чем — белая зарплата платится ООО «Авангард», и они еще в ООО «Центр Ленина 10» по самозанятости устроены, как будто бы оказывают консультативные услуги. По этой компании долг составляет 90 тысяч рублей. Собственник подписал документы, что признает долг, но денег на выплаты нет, — утверждает сибирячка.

Корреспондент НГС также запросил у автора обращения в редакцию контакт мамы, чтобы узнать дополнительные подробности и получить документы, подтверждающие проблемы с выплатой заработной платы. Девушка сообщила, что предоставит все данные и перестала выходить на связь.

Директор OOO «Авангард» Алексей Крук в беседе с корреспондентом НГС сообщил, что руководитель склада «Универсама» не подтверждает информацию о задолженности по зарплате перед сотрудниками.

По данным Rusprofile, ООО «Авангард» зарегистрировано 24 сентября 2002 года. Генеральный директор — Алексей Борисович Крук. Уставный капитал компании составляет 1 миллион рублей. Среднесписочная численность сотрудников компании составляет 76 человек. В 2022 году (более свежих данных не опубликовано), компания получила выручку в 227 миллионов рублей при прибыли в 622 тысячи рублей.
ООО «Центр Ленина 10», по данным Rusprofile, зарегистрировано 3 октября 2023 года. Генеральный директор — Алексей Борисович Крук. Уставный капитал компании составляет 3 миллиона рублей. Компания зарегистрирована как микропредприятие, данных о её доходах и численности сотрудников не приводится.

Ранее НГС писал, что владельцы «Универсама» решили его закрыть. Журналисты нашего издания разобрались, в чем проблемы одного из старейших новосибирских супермаркетов и когда всё изменится к лучшему.

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