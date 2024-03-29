Генпрокуратура потребовала изъять компанию «Макфа» у семьи экс-губернатора Челябинской области

Генпрокуратура РФ подала в суд на владельцев холдинга «Макфа» — семью экс-губернатора Михаила Юревича Источник: Олег Каргаполов











Генеральная прокуратура РФ в четверг, 28 марта, подала иск в Центральный районный суд Челябинска к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.

Также иск предъявлен членам его семьи — Александру, Валерию и Наталье Юревичам, партнерам Вадиму и Ирине Белоусовым, а также к юрлицам АО «Макфа», АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Проспект» (коммерческая недвижимость), ООО «Родник» (торгово-развлекательные комплексы), ООО «Отельстрой» (челябинский Radisson) и еще 28 компаниям и 7 гражданам. Надзорное ведомство потребовало изъять «из чужого незаконного владения» 100% акций АО «Макфа» и других предприятий, принадлежащих семье Юревича.



В этот же день иск был принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 9 апреля.

Источник: сайт Центрального районного суда г. Челябинска / centr--chel.sudrf.ru











Источник: сайт Центрального районного суда г. Челябинска / centr--chel.sudrf.ru











Источник: сайт Центрального районного суда г. Челябинска / centr--chel.sudrf.ru











Как передают наши коллеги из 74.RU, основной актив семьи экс-губернатора Михаила Юревича — агропромышленный холдинг «Макфа». Компания входит в пятерку крупнейших мировых производителей макаронных изделий, крупный производитель круп и зерновых хлопьев. Производственные мощности находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае. В последние четыре года компания «Макфа» вложила 9,6 миллиарда рублей инвестиций в современное производство, введя в строй объекты, обеспечивающие продовольствием всю страну. Также компания на постоянной основе ведет активную социальную политику, благотворительную деятельность.

АО «Макфа» создано в Челябинске в 2001 году, в 2017 году зарегистрировано в Москве. По данным «Контур. Фокус», за 2022 год выручка составила 25,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,5 миллиарда рублей. Сведения об учредителях публично не раскрываются.



Семья Юревича также владеет Сосновским комбинатом хлебопродуктов, Первым хлебокомбинатом, Свердловским хлебомакаронным комбинатом, предприятиями в Московской, Свердловской, Курганской областях, на Алтае, в Ставропольском крае.



Судя по тому, что взыскателю уже выдано 47 исполнительных листов, одновременно Генпрокуратура РФ заявила о необходимости обеспечения иска в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество указанных предприятий, запретов вносить любые изменения в реестр акционеров перечисленных юридических лиц, менять структуру управления, осуществлять любые регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРИП в отношении всех объектов.

Благодаря бренду MAKFA Челябинск получил гордое звание макаронной столицы России Источник: Makfa.ru











Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич покинул Россию в 2017 году — сначала для лечения в Израиле, потом в Лондоне, где, предположительно, живет сейчас. В апреле 2017-го бывшего главу региона объявили в международный розыск: его обвинили в миллиардных откатах во время «дорожной революции» и миллионных взятках от экс-главы регионального Минздрава. Экс-губернатор до сих пор находится в международном розыске.



Редакция 74.RU попросила прокомментировать претензии надзорного ведомства представителей АО «Макфа». В холдинге категорически отказались от комментариев.

Как изымают заводы и компании у челябинских бизнесменов

Изъятие частного бизнеса в пользу государства в Челябинске набирает обороты. Напомним, 26 февраля этого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и Серовского завода ферросплавов, принадлежавших миллиардеру Юрию Антипову. Не прошло и месяца, как надзорное ведомство потребовало взыскать с семьи Антипова в пользу бюджета России 25,8 миллиарда рублей.