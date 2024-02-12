«Оценили и подумали: "Классно, заработаем денег"». Кто продает россиянам сухпайки под брендом «Армия России»

Сухпайки бренда «Армия России» в магазинах «Светофор» заметили жители Челябинска и задались вопросом: как «военный» товар попал в обычный сетевой магазин? Наши коллеги из 74.RU связались с производителем консервов и обладателем бренда и спросили, насколько законны такие продажи гражданским. А эксперт по брендингу Андрей Брохман объяснил, почему продукты под одной и той же торговой маркой не всегда одинаковы по качеству.
«Сто процентов готовятся для армии»
— В магазине «Светофор» по адресу Игуменка, 157 увидели на полках необычный товар — плов с курицей «Армии России». Это законная продажа? — поинтересовалась челябинка в местном паблике.
Горожане сразу начали строить версии, как «продукты для военных» могли попасть в обычный супермаркет:
— Такие наборы сто процентов готовятся для армии как сухпаек. Может, срок годности заканчивается и решили для гражданских скинуть? — размышляет Татьяна.
— Там срок [годности] — три года. Обычная практика у Госрезерва после одного года сбрасывать товар и пополнять свежим, — ответил Алекс. — Также излишки, которые не востребованы у Минобороны, тоже идут в продажу.
— Это просто маркетинговый ход и ничего более, — считает Диана.
Как «военная еда» попала в магазин
Оператор горячей линии «Армии России» не смогла объяснить, как товары их бренда попали в «Светофор».
— «Светофор» — это не наш магазин. У нас магазин — «Армия России». «Военторг», возможно, делает поставки в магазины, но в «Светофор» — не уверена, — отметила она.
Мы направили запрос в «Светофор» с просьбой прокомментировать, как на прилавки попала продукция под армейским брендом.
На сайте Armrus.ru указано, что бренд «Армия России» представляет АО «Военторг». В официальном интернет-магазине компании продают консервы, одежду, обувь, аксессуары, сувениры. К сотрудничеству «Военторг» приглашает не только государственные, но и коммерческие организации, индивидуальных предпринимателей и физлиц. Заказать любые товары можно на сайте, доставка товаров предусмотрена по всей России и за рубеж.
Брендом «Армия России» владеет АО «Военторг». По данным сервиса «Контур.Фокус», организация учреждена в 2009 году Министерством обороны РФ, с 2010 года акционером является АО «Гарнизон» (учредителем этого АО до 2019 года тоже было Минобороны РФ, сейчас учредитель скрыт). «Военторг» регулярно участвует в госзакупках, с ним заключено контрактов на 36,1 миллиарда рублей, в основном это услуги по организации питания и поставка одежды и обуви. Выручка по итогам 2021 года составляла 81,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — три миллиона.
«Военторг», помимо гражданской продукции, занимается поставками в Вооруженные силы РФ, в том числе сухпайков. Не эти ли самые полуфабрикаты, предназначенные только для нужд армии, заметили покупали в «Светофоре»? Ведь на них тот же самый логотип с красной звездой.
Корреспондент 74.RU побывал в магазине «Светофор» на улице Кирова в Челябинске. Там в продаже имеются два вида армейских сухпайков — плов со свининой и курица с овощами.
— Берите, вкусный плов, я сама пробовала, — посоветовала сотрудница магазина, раскладывающая рядом товары. — Правда вкусный.
— А почему армия?
— Ну, это вообще для армии, — расплывчато ответила она.
Никаких маркировок «не для продажи», которые обычно ставят на армейском пайке, нет. Упаковки продукции, указанной на официальном сайте «Армия России», и той, что продается в «Светофоре», отличаются — если на первых присутствует маркировка «Военторг», то на вторых ее нет. Производителем продукции из челябинского магазина значится брянский ОАО «Консервсушпрод».
В ассортименте «Консервсушпрода», действительно, указана линейка армейских сухпайков.
— ОАО «Консервсушпрод» — поставщик консервов для армии России, но сегодня продукция одного из старейших отечественных консервных заводов доступна широкому потребителю, — говорится на сайте предприятия.
«"Армия России" в армию не идет»
Корреспондент 74.RU связался с представителем «Консервсушпрода».
— По сублицензионному соглашению используем [бренд] временно, — объяснил начальник отдела продаж компании «Консервсушпрод» Алексей Радченко и подчеркнул, что производство не предназначено для «Военторга». Их продукцию связывает только торговая марка.
— Мы «Военторгу» не поставляем, сами напрямую продаем. А где они себе заказывают, я не знаю, — ответил начальник отдела продаж. — Мы производим только для гражданских магазинов. «Армия России» в армию не идет. Там у них ГОСТы совсем другие. Это просто бренд.
В «Военторге» подтвердили 74.RU, что имеют партнеров, которые пользуются армейским брендом.
— Мы выдаем лицензии, конечно. Это наш сублицензиат, — сказали в правовом управлении «Военторга».
«Производитель прошел 27 кругов ада»
Эксперт по брендингу Андрей Брохман уверен, что в этой ситуации нет юридических нарушений.
— Если сублицензирование есть, марка сдана в аренду, то там всё легально. У них несколько стадий контроля, самая жесткая — это торговая сеть. Каждый производитель, товары которого вы видите на полках федеральных сетей, прошел 27 кругов ада, чтобы попасть туда. Туда не может попасть что-то, что не соответствует антимонопольным, патентным законам. Там сидят очень злые юристы, — прокомментировал эксперт.
Производство консервов для гражданских магазинов по ТУ, а не по ГОСТу Андрей Брохман объяснил экономией, необходимой, чтобы попасть в крупные торговые сети.
— Это нужно, чтобы держать конкурентную цену, объем поставок. Сети — это монстр, в хорошем смысле. Или в плохом. В любом. Они очень жесткие условия выставляют. Нужно отгружать им такое количество товара, которое далеко не каждый производитель может потянуть. Поэтому большинство компаний представлены в магазине у дома, но не в сетях, — отметил Андрей Брохман.
По словам эксперта, следить за тем, насколько хорошая получается продукция у «Консервсушпрода», «Военторг» не обязан, но заинтересован в этом.
— Это его торговая марка, его актив. Представьте, если бы я владел торговой маркой Mercedes и разрешил каким-нибудь китайским ребятам делать машины под этой маркой. А они бы их сделали плохо. Этим бы я испортил репутацию и сильно снизил стоимость, — привел пример Андрей Брохман. — С сухпайками такая же история. Я думаю, они просто оценили риски и подумали: «Классно, заработаем денег».
В использовании слов «армия» и «Россия» в названии торговой марки он тоже не видит нарушений.
— Раз бренд зарегистрирован, значит, Роспатент посчитал, что это законно, — предположил Андрей Брохман. — Вообще, есть запреты на использование триколора, слова «Россия»… Но вы знаете, что у нас есть шоколадная фабрика «Россия — щедрая душа». Вот они как «Россия» не смогли зарегистрироваться, а так смогли. Я думаю, у «Армии России» какая-то похожая история.
А что на вкус?
Мы продегустировали армейские обеды из «Светофора». Остановимся на формулировке «съедобно». Но доесть до конца желания не возникло. Видимо, были не сильно голодны.