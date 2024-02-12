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«Оценили и подумали: "Классно, заработаем денег"». Кто продает россиянам сухпайки под брендом «Армия России»

Выясняем, законно ли появился «военный» товар в «Светофоре»

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Вот такие «армейские» сухпайки сейчас можно встретить в магазинах «Светофор»

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Сухпайки бренда «Армия России» в магазинах «Светофор» заметили жители Челябинска и задались вопросом: как «военный» товар попал в обычный сетевой магазин? Наши коллеги из 74.RU связались с производителем консервов и обладателем бренда и спросили, насколько законны такие продажи гражданским. А эксперт по брендингу Андрей Брохман объяснил, почему продукты под одной и той же торговой маркой не всегда одинаковы по качеству.

«Сто процентов готовятся для армии»

— В магазине «Светофор» по адресу Игуменка, 157 увидели на полках необычный товар — плов с курицей «Армии России». Это законная продажа? — поинтересовалась челябинка в местном паблике.

Горожане сразу начали строить версии, как «продукты для военных» могли попасть в обычный супермаркет:

На коробках — логотип «Армия России»

На коробках — логотип «Армия России»

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— Такие наборы сто процентов готовятся для армии как сухпаек. Может, срок годности заканчивается и решили для гражданских скинуть? — размышляет Татьяна.

— Там срок [годности] — три года. Обычная практика у Госрезерва после одного года сбрасывать товар и пополнять свежим, — ответил Алекс. — Также излишки, которые не востребованы у Минобороны, тоже идут в продажу.

— Это просто маркетинговый ход и ничего более, — считает Диана.

Как «военная еда» попала в магазин

Оператор горячей линии «Армии России» не смогла объяснить, как товары их бренда попали в «Светофор».

— «Светофор» — это не наш магазин. У нас магазин — «Армия России». «Военторг», возможно, делает поставки в магазины, но в «Светофор» — не уверена, — отметила она.

Мы направили запрос в «Светофор» с просьбой прокомментировать, как на прилавки попала продукция под армейским брендом.

Вот так выглядит официальная продукция под брендом «Армия России». На этикетке есть пометка «Военторг»

Вот так выглядит официальная продукция под брендом «Армия России». На этикетке есть пометка «Военторг»

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На сайте Armrus.ru указано, что бренд «Армия России» представляет АО «Военторг». В официальном интернет-магазине компании продают консервы, одежду, обувь, аксессуары, сувениры. К сотрудничеству «Военторг» приглашает не только государственные, но и коммерческие организации, индивидуальных предпринимателей и физлиц. Заказать любые товары можно на сайте, доставка товаров предусмотрена по всей России и за рубеж.

Брендом «Армия России» владеет АО «Военторг». По данным сервиса «Контур.Фокус», организация учреждена в 2009 году Министерством обороны РФ, с 2010 года акционером является АО «Гарнизон» (учредителем этого АО до 2019 года тоже было Минобороны РФ, сейчас учредитель скрыт). «Военторг» регулярно участвует в госзакупках, с ним заключено контрактов на 36,1 миллиарда рублей, в основном это услуги по организации питания и поставка одежды и обуви. Выручка по итогам 2021 года составляла 81,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — три миллиона.

«Военторг», помимо гражданской продукции, занимается поставками в Вооруженные силы РФ, в том числе сухпайков. Не эти ли самые полуфабрикаты, предназначенные только для нужд армии, заметили покупали в «Светофоре»? Ведь на них тот же самый логотип с красной звездой.

Корреспондент 74.RU побывал в магазине «Светофор» на улице Кирова в Челябинске. Там в продаже имеются два вида армейских сухпайков — плов со свининой и курица с овощами.

— Берите, вкусный плов, я сама пробовала, — посоветовала сотрудница магазина, раскладывающая рядом товары. — Правда вкусный.

— А почему армия?

— Ну, это вообще для армии, — расплывчато ответила она.

А это паек из «Светофора». Пометки «Военторг» тут нет

А это паек из «Светофора». Пометки «Военторг» тут нет

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Никаких маркировок «не для продажи», которые обычно ставят на армейском пайке, нет. Упаковки продукции, указанной на официальном сайте «Армия России», и той, что продается в «Светофоре», отличаются — если на первых присутствует маркировка «Военторг», то на вторых ее нет. Производителем продукции из челябинского магазина значится брянский ОАО «Консервсушпрод».

В ассортименте «Консервсушпрода», действительно, указана линейка армейских сухпайков.

— ОАО «Консервсушпрод» — поставщик консервов для армии России, но сегодня продукция одного из старейших отечественных консервных заводов доступна широкому потребителю, — говорится на сайте предприятия.

Обратите внимание на цену, она в два раза ниже, чем на аналогичные товары на сайте «Армия России»

Обратите внимание на цену, она в два раза ниже, чем на аналогичные товары на сайте «Армия России»

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«"Армия России" в армию не идет»

Корреспондент 74.RU связался с представителем «Консервсушпрода».

— По сублицензионному соглашению используем [бренд] временно, — объяснил начальник отдела продаж компании «Консервсушпрод» Алексей Радченко и подчеркнул, что производство не предназначено для «Военторга». Их продукцию связывает только торговая марка.

— Мы «Военторгу» не поставляем, сами напрямую продаем. А где они себе заказывают, я не знаю, — ответил начальник отдела продаж. — Мы производим только для гражданских магазинов. «Армия России» в армию не идет. Там у них ГОСТы совсем другие. Это просто бренд.

В «Военторге» подтвердили 74.RU, что имеют партнеров, которые пользуются армейским брендом.

— Мы выдаем лицензии, конечно. Это наш сублицензиат, — сказали в правовом управлении «Военторга».

«Производитель прошел 27 кругов ада»

Эксперт по брендингу Андрей Брохман уверен, что в этой ситуации нет юридических нарушений.

— Если сублицензирование есть, марка сдана в аренду, то там всё легально. У них несколько стадий контроля, самая жесткая — это торговая сеть. Каждый производитель, товары которого вы видите на полках федеральных сетей, прошел 27 кругов ада, чтобы попасть туда. Туда не может попасть что-то, что не соответствует антимонопольным, патентным законам. Там сидят очень злые юристы, — прокомментировал эксперт.

Производство консервов для гражданских магазинов по ТУ, а не по ГОСТу Андрей Брохман объяснил экономией, необходимой, чтобы попасть в крупные торговые сети.

— Это нужно, чтобы держать конкурентную цену, объем поставок. Сети — это монстр, в хорошем смысле. Или в плохом. В любом. Они очень жесткие условия выставляют. Нужно отгружать им такое количество товара, которое далеко не каждый производитель может потянуть. Поэтому большинство компаний представлены в магазине у дома, но не в сетях, — отметил Андрей Брохман.

По словам эксперта, следить за тем, насколько хорошая получается продукция у «Консервсушпрода», «Военторг» не обязан, но заинтересован в этом.

— Это его торговая марка, его актив. Представьте, если бы я владел торговой маркой Mercedes и разрешил каким-нибудь китайским ребятам делать машины под этой маркой. А они бы их сделали плохо. Этим бы я испортил репутацию и сильно снизил стоимость, — привел пример Андрей Брохман. — С сухпайками такая же история. Я думаю, они просто оценили риски и подумали: «Классно, заработаем денег».

В использовании слов «армия» и «Россия» в названии торговой марки он тоже не видит нарушений.

— Раз бренд зарегистрирован, значит, Роспатент посчитал, что это законно, — предположил Андрей Брохман. — Вообще, есть запреты на использование триколора, слова «Россия»… Но вы знаете, что у нас есть шоколадная фабрика «Россия — щедрая душа». Вот они как «Россия» не смогли зарегистрироваться, а так смогли. Я думаю, у «Армии России» какая-то похожая история.

А что на вкус?

Мы продегустировали армейские обеды из «Светофора». Остановимся на формулировке «съедобно». Но доесть до конца желания не возникло. Видимо, были не сильно голодны.

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ВоенторгСухпайкиСветофор
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