«Оценили и подумали: "Классно, заработаем денег"». Кто продает россиянам сухпайки под брендом «Армия России»

— Такие наборы сто процентов готовятся для армии как сухпаек. Может, срок годности заканчивается и решили для гражданских скинуть? — размышляет Татьяна.



— Там срок [годности] — три года. Обычная практика у Госрезерва после одного года сбрасывать товар и пополнять свежим, — ответил Алекс. — Также излишки, которые не востребованы у Минобороны, тоже идут в продажу.



— Это просто маркетинговый ход и ничего более, — считает Диана.



Как «военная еда» попала в магазин

Оператор горячей линии «Армии России» не смогла объяснить, как товары их бренда попали в «Светофор».

