Место антикварного салона на Ленина займет круглосуточный алкомаркет

Помещение закрытого ещё в прошлом году года антикварно художественного салона «Столица» займет круглосуточный магазин-бар под названием «Алколавка».
«Столица» занимала подвал в жилом доме на Ленина, 8, салон работал здесь с конца 90-х годов. Салон продавал не только имеющие антикварную ценность старые вещи, но и произведения новосибирских художников, работая отчасти картинной галереей. Дела у «Столицы», судя по всему, шли неважно, управлявшее магазином ООО «Садовод» последний раз получило прибыль по итогам года в 2019 году (данные «Контур.Фокус»), а прошлый год закончило с чистым убытком в 341 тысячу рублей.
Новым арендатором помещения стала компания «Бункер» зарегистрированная в этом году в Искитиме. Место галереи и антикварного салона займёт круглосуточная «Алколавка», формат которой в 2ГИС определён владельцем, как «маркетбар». Речь идёт о такой форме торговли, которая позволяет продавать алкоголь круглосуточно на основании того, что формально предприятие относится к заведениям общественного питания.
Единственный учредитель «Бункера» — предприниматель Роман Пашкович. Кроме этой компании, в июне этого года он зарегистрировал (также в Искитиме) ООО «Мадрид», сферой деятельности которого указано обеспечение работы систем безопасности.
Ближайшими соседями «Алколавки» станут кофейня Coffe Collective и бар «Налей Нина». Последний появился здесь в прошлом году, когда владельцы работавшего до него «Буфета №1» решили использовать имеющееся у них помещение для менее шумного проекта.
В ноябре НГС рассказывал о том, что жители Затулинки недовольны соседством с круглосуточным алкомаркетом на улице Петухова. Покупатели устраивают драки и засыпают на тротуарах. При этом, по словам местных жителей, контролирующие органы на жалобы не реагируют. В ситуации разбирался криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.