Место антикварного салона на Ленина займет круглосуточный алкомаркет

Помещение закрытого ещё в прошлом году года антикварно художественного салона «Столица» займет круглосуточный магазин-бар под названием «Алколавка».



«Столица» занимала подвал в жилом доме на Ленина, 8, салон работал здесь с конца 90-х годов. Салон продавал не только имеющие антикварную ценность старые вещи, но и произведения новосибирских художников, работая отчасти картинной галереей. Дела у «Столицы», судя по всему, шли неважно, управлявшее магазином ООО «Садовод» последний раз получило прибыль по итогам года в 2019 году (данные «Контур.Фокус»), а прошлый год закончило с чистым убытком в 341 тысячу рублей.