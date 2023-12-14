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Место антикварного салона на Ленина займет круглосуточный алкомаркет

Заведение открывает компания из Искитима

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Новым арендатором подвала на Ленина стал алкомаркет

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Помещение закрытого ещё в прошлом году года антикварно художественного салона «Столица» займет круглосуточный магазин-бар под названием «Алколавка».

«Столица» занимала подвал в жилом доме на Ленина, 8, салон работал здесь с конца 90-х годов. Салон продавал не только имеющие антикварную ценность старые вещи, но и произведения новосибирских художников, работая отчасти картинной галереей. Дела у «Столицы», судя по всему, шли неважно, управлявшее магазином ООО «Садовод» последний раз получило прибыль по итогам года в 2019 году (данные «Контур.Фокус»), а прошлый год закончило с чистым убытком в 341 тысячу рублей.

В галерее «Столица»

В галерее «Столица»

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Новым арендатором помещения стала компания «Бункер» зарегистрированная в этом году в Искитиме. Место галереи и антикварного салона займёт круглосуточная «Алколавка», формат которой в 2ГИС определён владельцем, как «маркетбар». Речь идёт о такой форме торговли, которая позволяет продавать алкоголь круглосуточно на основании того, что формально предприятие относится к заведениям общественного питания.

Единственный учредитель «Бункера» — предприниматель Роман Пашкович. Кроме этой компании, в июне этого года он зарегистрировал (также в Искитиме) ООО «Мадрид», сферой деятельности которого указано обеспечение работы систем безопасности.

Ближайшими соседями «Алколавки» станут кофейня Coffe Collective и бар «Налей Нина». Последний появился здесь в прошлом году, когда владельцы работавшего до него «Буфета №1» решили использовать имеющееся у них помещение для менее шумного проекта.

В ноябре НГС рассказывал о том, что жители Затулинки недовольны соседством с круглосуточным алкомаркетом на улице Петухова. Покупатели устраивают драки и засыпают на тротуарах. При этом, по словам местных жителей, контролирующие органы на жалобы не реагируют. В ситуации разбирался криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.

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