Мэрия Новосибирска потребовала снести шестиэтажный недострой — его история длится 13 лет

Постройка находится на Авиастроителей, 1а в районе улицы Республиканской. По информации суда, в 2010 году муниципалитет и фирма заключили договор аренды участка для эксплуатации гаража и административно-бытового здания, но позже администрация обнаружила на земле 6-этажное строение.



По данным «Контур.Фокуса», ООО «Этон» образовали в 1992 году в Новосибирске. Директором компании выступает Никита Поданев, учредителями — Виктор Козлов (80%) и Анна Баева (20%). На конец 2022 года выручка организации составила 1,4 миллиона рублей, чистый убыток — 30 тысяч рублей. Основным видом деятельности предприятия выступает производство электромонтажных работ.

