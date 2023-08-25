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Мэрия Новосибирска потребовала снести шестиэтажный недострой — его история длится 13 лет

Решение принял арбитражный суд

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Суд удовлетворил исковые требования мэрии

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Арбитражный суд Новосибирской области обязал местную компанию снести шестиэтажное незавершенное здание из кирпича на улице Авиастроителей.

Как сообщается в решении суда, организация не имела права на возведение постройки в Дзержинском районе — ей дали землю для эксплуатации уже имевшихся там зданий. Документ опубликован на сайте арбитражного суда Новосибирской области. В нем указано, что иск к ООО «Этон» подала мэрия Новосибирска, дело находится на повторном рассмотрении.

Постройка находится на Авиастроителей, 1а в районе улицы Республиканской. По информации суда, в 2010 году муниципалитет и фирма заключили договор аренды участка для эксплуатации гаража и административно-бытового здания, но позже администрация обнаружила на земле 6-этажное строение.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Этон» образовали в 1992 году в Новосибирске. Директором компании выступает Никита Поданев, учредителями — Виктор Козлов (80%) и Анна Баева (20%). На конец 2022 года выручка организации составила 1,4 миллиона рублей, чистый убыток — 30 тысяч рублей. Основным видом деятельности предприятия выступает производство электромонтажных работ.

Мэрия заявила, что застройщику не выдавалось разрешение на возведение здания, а сам объект построен в нарушение норм законодательства. Это и стало причиной подачи иска в суд. Между тем в компании сообщили, что получили разрешение на строительство здания на Авиастроителей — его действие продлевалось до 2022 года.

Выяснилось, что организация ссылалась на документ, который был выдан по заявлению застройщика ООО «Новострой-Сибирь» управлением архитектурно-строительной инспекции для возведения магазина на улице Троллейной в Ленинском районе. В УАСИ уточнили, что специалисты не разрешали строить здание на Авиастроителей.

— Разрешение на строительство на земельном участке по ул. Авиастроителей в Дзержинском районе города Новосибирска какого-либо объекта капитального строительства мэрией не выдавалось. Общество с заявлением о выдаче такого разрешения и документами, предусмотренными статьей 51 Градостроительного кодекса РФ, не обращалось, — указано в решении суда.

Кроме того, в суде выяснилось, что самовольная постройка нарушает права и интересы третьего лица, которому продали административно-производственное здание на Авиастроителей, 1а, — ООО «Лик». В документах указано, что между зданиями отсутствует противопожарный разрыв, а недострой вплотную примыкает к сооружению фирмы.

В результате суд удовлетворил исковые требования мэрии и решил расторгнуть договор аренды между муниципалитетом и ООО «Этон». Организацию обязали снести кирпичную постройку в течение месяца со дня вступления судебного акта в силу, а также возвратить землю городской администрации. Решение не вступило в законную силу.

НГС позвонил в ООО «Этон» с просьбой прокомментировать ситуацию, но в компании не ответили на звонок журналиста. Корреспондент издания направил запрос в организацию с целью узнать, планирует ли компания обжаловать решение суда.

В конце июля стало известно, что в Первомайском сквере Новосибирска собираются снести здание бургерной Carl's Jr. Владелец точки планирует возобновить работу заведения в другом месте.

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