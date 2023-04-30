«Мальчик, за презервативами метнись»: новосибирец устроился на работу в сауну, а ему предложили секс за деньги (18+)

Переехав из другого города и поступив в магистратуру НГУ, Максим поселился в одном из общежитий в Академгородке. Вскоре после начала учебы молодой человек начал искать работу. Так как днем были пары, пришлось рассматривать варианты ночной подработки. Долгое время поиски ничего не давали, и тут знакомый рассказал, что в одну из саун требуется администратор, и скинул ссылку на объявление.



— Написал админу, узнал об условиях. В целом работа казалась несложной, да и зарплата нормальная. Единственное, что смущало: придется ездить из Академа в город. Работать предполагалось шесть дней в неделю, понедельник был выходным. Как мне написал админ, пока будем работать так, но после того, как найдут третьего админа, смен будет поменьше. Мне предложили выйти на работу уже на следующий день, — рассказал Максим.

