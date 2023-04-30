«Мальчик, за презервативами метнись»: новосибирец устроился на работу в сауну, а ему предложили секс за деньги (18+)

Куда только не устраиваются студенты, чтобы хоть как-то подзаработать и стать более независимыми от родителей. Многие идут работать официантами, расклеивают объявления или становятся курьерами. Максим же в свои студенческие годы успел поработать администратором в сауне. Отметим, что заведение отличалось от тех, которые мы представляем себе при произнесении слова сауна. Так почему молодой человек продержался там всего неделю и зарекся подрабатывать в подобных заведениях? Читайте в материале.
Переехав из другого города и поступив в магистратуру НГУ, Максим поселился в одном из общежитий в Академгородке. Вскоре после начала учебы молодой человек начал искать работу. Так как днем были пары, пришлось рассматривать варианты ночной подработки. Долгое время поиски ничего не давали, и тут знакомый рассказал, что в одну из саун требуется администратор, и скинул ссылку на объявление.
— Написал админу, узнал об условиях. В целом работа казалась несложной, да и зарплата нормальная. Единственное, что смущало: придется ездить из Академа в город. Работать предполагалось шесть дней в неделю, понедельник был выходным. Как мне написал админ, пока будем работать так, но после того, как найдут третьего админа, смен будет поменьше. Мне предложили выйти на работу уже на следующий день, — рассказал Максим.
Сауна находилась в цокольном этаже обычной многоэтажки недалеко от метро, даже не все жильцы знали, что у них рядом есть такое заведение. Ни вывески, ни каких-то других знаков, обозначающих, что это сауна, там не было. Тем не менее заведение пользовалось большой популярностью не только у молодежи, но и у взрослых людей.
— Сауна находилась в подвальном помещении и была протяженностью с весь дом, а это три подъезда. О том, что там сауна, можно было узнать лишь из соцсетей. Не знаю, была ли у них вообще лицензия. Зачастую новички могли туда попасть только двумя способами: либо их приводил с собой кто-то из тех, кто там уже бывал, либо ты должен был заранее написать админу, что придешь и во сколько, — рассказал Максим.
При входе в заведение гости попадали в небольшую комнату, где находился ресепшен. Здесь люди платили за вход и получали ключи от кабинки, где могли оставить свои вещи. Одно из главных условий нахождения: все гости должны быть в нижнем белье или обнаженными.
— Ценовой сегмент был такой: до двенадцати ночи вход для девушек — 800 рублей, для парней — 1000. После полуночи цена поднималась на 300 рублей. За эту сумму гости могли находиться в сауне до самого закрытия, — пояснил молодой человек.
Из раздевалки люди попадали в комнату с небольшим бассейном и джакузи. Дальше был просторный зал со столом и кожаными креслами, оттуда гости могли попасть в сауну со стеклянной стеной и в душевые, которые прикрывались прозрачными шторками. Далее был длинный коридор с несколькими дверями, где находились комнаты для «уединения», в конце коридора находился еще один большой зал с диванами, а в центре комнаты стоял шест для стриптиза.
— Работа первого админа заключалась в том, чтобы встречать гостей, следить за кассой, выдавать ключи, ну и смотреть по монитору, что происходит в первом, во втором зале и в коридоре, видеонаблюдение было только там. Второй администратор работал уже в самом заведении, следил за залами, сауной, отвечал за порядок в комнатах для уединения. В общем, был на побегушках: то алкоголь принести из бара, то смазку и презервативы с ресепшена разложить по комнатам, их бесплатно раздавали всем гостям, — рассказал Максим.
По его словам, в сауне существовали определенные тематические дни. Так, был день только для женщин, был мужской день, день для парочек и дни, когда могли прийти все желающие. Первая смена для Максима выпала на «день для всех».
— В этот день я работал админом в зале, пришла куча народу. Кто-то пил, кто-то танцевал или купался голым в бассейне, а некоторые веселились в комнатах для уединения. Я как раз протер столы в первом зале и шел по коридору во второй, как открылась дверь и из нее вышел полностью голый мужик. Увидев меня, он мне крикнул: «Мальчик, за презервативами метнись и присоединяйся к нам», — и затем скрылся за дверью. Ну я сходил за презервативами, подошел к этой комнате, постучал пару раз в дверь, но так никто и не вышел, и мне пришлось войти. Там, так скажем, «отдыхали» три человека. Я отдал средства тому самому мужику и поспешил выйти, вдогонку он мне еще раз предложил присоединиться, но я сделал вид, что не слышу, — рассказал Максим.
Остаток смены молодой человек делал всё, чтобы его не замечали гости. По словам Максима, следующую смену он тоже работал в зале, но в то дежурство особых событий не происходило, гостей было не так много.
Смена на ресепшене у Максима выпала на день для женщин. По его словам, в заведении собралось около тридцати женщин, но особо выделялась группа из пяти подружек, которая праздновала там день рождения.
— В тот день собралось прилично женщин, все ходили в халатах, полотенцах или купальниках. Самой шумной была компашка из пяти женщин, они отмечали день рождения подруги. На вид им было от 35 до 45. Сначала, как и все, они сидели в полотенцах, но после нескольких бутылок водки решили полностью оголиться. И вот одна из них, сильно напившись, прямо голышом пришла ко мне на ресепшен, в прямом смысле этого слова положила грудь на стойку и стала со мной заигрывать. Стала узнавать, во сколько я заканчиваю работать, есть ли у меня девушка, предлагала выпить вместе с ними. Я старался как можно спокойнее с ней разговаривать, пытаясь избежать конфликта, но она всё не унималась. Только спустя полчаса объявились подружки и увели ее с собой в зал, — рассказал Максим.
Уже тогда молодой человек задумался об увольнении. Следующая смена была для всех желающих. Прошла она без особых страстей, ну разве что у парилки собралась толпа гостей и обсуждала парочку, которая, не стесняясь других, занималась любовью прямо на лавке в парилке.
Последней же каплей для Максима стал день, когда из гостей предполагались только мужчины. В эту смену молодой человек вновь работал в зале — и день сразу не задался. Мало того, что он опоздал на смену на 20 минут, так еще и разбил два бокала, за что был оштрафован. Многие парни заигрывали с Максимом и пытались познакомиться, особо наглые пару раз шлепнули его по заднице, за что чуть не остались без зубов. Но это оказалось мелочью по сравнению с тем, что произошло ближе к закрытию.
— Один мужик, примерно лет 35, весь вечер подкатывал ко мне, пытался познакомиться, ходил за мной по пятам, я, конечно же, отшивал его. Ближе к утру мне приспичило в туалет, зашел я в уборную и только хотел закрыть дверь, как следом за мной зашел тот самый мужик и предложил мне секс с ним за деньги. Словами не выразить, как я офигел. Сам не знаю, как сдержался, чтобы не размазать его по стенке прямо там. Вылетев пулей из туалета, я собрал свои вещи и сказал напарнику, что увольняюсь. Он уговаривал меня доработать час до конца смены, чтобы мне заплатили, но мне уже было всё равно, я тупо заказал такси и свалил домой, — поделился юноша.
После этого инцидента молодой человек зарекся устраиваться на работу в подобные заведения. Как отметил Максим, с тех самых пор он не ходит в сауны и в клубы, даже если его зовут друзья.
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