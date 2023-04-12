Танцуют все! Новосибирцам предложили выбрать лучшую танцевальную студию

Новосибирцы выбирают лучшую танцевальную студию на пятой «Народной премии НГС» — рассказываем, как предложить своего кандидата.
В этом году одна из новых номинаций премии посвящена танцевальным студиям, которые занимаются разными направлениями.
Новосибирцы уже присылают заявки, в которых указывают, за что именно выдвигают тот или иной бизнес:
— Замечательная обстановка! Девочки-тренеры и админы заряжают энергией и настроением. Уже через месяц видны результаты! Душевное место!
Еще один читатель отметил приветливых администраторов, заботливых преподавателей:
— Хорошая студия, просторная. Предлагают большое количество танцевальных направлений.
Сейчас жители города предложили на премию 152 танцевальных студии. Выдвижение номинантов продлится до 7 мая.
Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить, перейдя по этим ссылкам:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года».
Ранее мы рассказывали, как представителям малого бизнеса сделать видеозаявку на премию. А также показывали, как журналист НГС зажгла с уличным танцором — раскрываем тайну городской легенды.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону