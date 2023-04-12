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Народная премия НГСПодробности

Танцуют все! Новосибирцам предложили выбрать лучшую танцевальную студию

Вы тоже можете предложить кандидата на «Народную премию НГС»

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Новосибирцы прислали уже более 8 тысяч заявок на премию

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Новосибирцы выбирают лучшую танцевальную студию на пятой «Народной премии НГС» — рассказываем, как предложить своего кандидата.

В этом году одна из новых номинаций премии посвящена танцевальным студиям, которые занимаются разными направлениями.

Новосибирцы уже присылают заявки, в которых указывают, за что именно выдвигают тот или иной бизнес:

— Замечательная обстановка! Девочки-тренеры и админы заряжают энергией и настроением. Уже через месяц видны результаты! Душевное место!

Еще один читатель отметил приветливых администраторов, заботливых преподавателей:

— Хорошая студия, просторная. Предлагают большое количество танцевальных направлений.

Сейчас жители города предложили на премию 152 танцевальных студии. Выдвижение номинантов продлится до 7 мая.

Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить, перейдя по этим ссылкам:

Ранее мы рассказывали, как представителям малого бизнеса сделать видеозаявку на премию. А также показывали, как журналист НГС зажгла с уличным танцором — раскрываем тайну городской легенды.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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