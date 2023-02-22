Новосибирские охотники избежали штрафа в 300 000 рублей за высказывание против председателя охотсообщества: решение суда пересмотрели

Шестеро охотников из Купинского района избежали выплаты компенсации морального вреда за вред репутации председателю местного охотсообщества Владимиру Бибикову. Областной суд и кассация в Кемерово сошлись на том, что решение суда первой инстанции о выплате Бибикову в
Напомним, ранее шестеро охотников написали открытое письмо президенту Росохотрыболовсоюза Татьяне Арамилевой, которое было опубликовано на портале «Охотники.ру» под заголовком: «Семейный клан во главе охотобщества». В тексте было указано, что Владимир Бибиков захватил власть общественного объединения, присвоил имущество организации и управляет им.
Купинский районный суд признал содержание статьи недостоверным, порочащим честь и достоинство Бибикова. Однако областной суд Новосибирска и кассация в Кемерово отменили этот вердикт, следует из картотеки дел. В удовлетворении иска отказано.
— Отмечу, что после публикации открытого письма из Москвы приезжала проверка, по результатам которой не было найдено нарушений в моей работе. Слова охотников не подтвердились. В суде тоже не было доказано никакой коррупционной деятельности. Таким образом, меня оболгали, а суд меня не защитил. Возможно, будем обращаться в Верховный суд, сейчас решаем этот вопрос с адвокатом, — прокомментировал НГС Бибиков.
Корреспондент НГС связался с одним из охотников, написавших письмо против Бибикова, но от комментариев он отказался.
Стоит отметить, что конфликт Бибикова с этими охотниками длится много лет. В декабре 2022 года он обвинил нескольких из авторов открытого письма в незаконной охоте на косуль. Тогда уже настала очередь оппонентов упрекнуть его в клевете и высказать свою версию причин взаимных претензий.