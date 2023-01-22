«Современным детям такое не понять»: ностальгическая подборка игрушек из девяностых

Тетрис

Главным любимчиком у читателей оказался тетрис. Так в народе называют приставку, на которой есть несколько встроенных игр, в том числе тот самый «Тетрис». Пик популярности игрушки пришелся на 90-е и начало нулевых.

Сейчас купить тетрис проще простого. Его можно найти на маркетплейсах, сайтах объявлений, в киосках «Роспечати» и некоторых магазинах. Стоит он всего от 100 до 200 рублей.