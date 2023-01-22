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Обзор

«Современным детям такое не понять»: ностальгическая подборка игрушек из девяностых

Рассказываем, где и за сколько сейчас можно купить тетрисы и тамагочи

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Хоть что-то из этого точно было у тех, кто рос в 90-е

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Наверное, у каждого в детстве были любимые игрушки. Мы давно уже ими не пользуемся и, возможно, даже забыли об их существовании. Но это не значит, что все эти тетрисы и тамагочи навсегда ушли в прошлое. Многие из них всё еще можно купить и поностальгировать.

Журналисты E1.RU спросили у подписчиков телеграм-канала и ВК-паблика, какие игрушки были у них самыми любимыми, и решили отыскать эти модные некогда гаджеты. О том, где и за сколько их сейчас можно приобрести, — в материале E1.RU.

Тетрис

Главным любимчиком у читателей оказался тетрис. Так в народе называют приставку, на которой есть несколько встроенных игр, в том числе тот самый «Тетрис». Пик популярности игрушки пришелся на 90-е и начало нулевых.

Сейчас купить тетрис проще простого. Его можно найти на маркетплейсах, сайтах объявлений, в киосках «Роспечати» и некоторых магазинах. Стоит он всего от 100 до 200 рублей.

Новые тетрисы мало чем отличаются от тех, что были популярны в нулевые

Новые тетрисы мало чем отличаются от тех, что были популярны в нулевые

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Тамагочи

Тамагочи не уступает по популярности тетрису. Любимый гаджет из прошлого сейчас можно купить на любом маркетплейсе. Так поступила, например, наша читательница Алена. Она приобрела игрушку на Wildberries за 200 рублей.

— У меня был такой в детстве. Теперь решила дочке купить, а в итоге играю сама. Современным детям, как выяснилось, такое не понять, — поделилась Алена.

А у вас был такой в детстве?

А у вас был такой в детстве?

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Sega

Сразу несколько человек вспомнили про приставку Sega, на которой можно было порубиться в Sonic. Когда-то эта игрушка была мечтой каждого школьника, порой недостижимой. Некоторые смогли купить ее себе, только повзрослев.

— У меня в детстве не было компьютера и приставок, если не считать тетриса. Поэтому когда вырос, решил, что пора. Купил реплику тысячи за полторы, счастья полные штаны. Включаем, когда приходят друзья, — признался читатель E1.RU Даниил.

Теперь приставку продают за 1000–5000 рублей

Теперь приставку продают за 1000–5000 рублей

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Dendy

Наряду с Sega популярностью в 90-е пользовались приставки Dendy. За саму консоль придется выложить от 1000 до 3000 рублей, за картриджи с играми — еще от 200 до 600 рублей.

А вам какая приставка нравилась больше — Sega или Dendy?

А вам какая приставка нравилась больше — Sega или Dendy?

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«Электроника»

Ну и, конечно же, наш обзор ретроигрушек никак не может обойтись без «Электроники». У нее было несколько серий с разными играми, самая популярная из них — «Ну, погоди!», в которой волк ловил падающие яйца.

Если вы в детстве любили эту игру, то у нас для вас хорошие новости: ее можно купить на «Авито» за 3000–5000 рублей. Правда, в отличие от тетрисов и тамагочи, на поиск «Электроники» придется потратить больше времени. Такой раритет, естественно, не отыщешь на маркетплейсах, да и на сайтах объявлений его продают не во всех городах.

Например, вот эту приставку придется везти из Ленинградской области. Автор объявления рассказал, что нашел ее в старых вещах.

— При разборке сарая обнаружил коробку с играми. Вероятно, прежний владелец занимался коллекционированием, — написал продавец.

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Диафильмы

Пока одни наши читатели рубились в игры, другие смотрели диафильмы.

— Мне очень нравилось, когда папа устраивал мне домашний кинопоказ. Хорошо помню, как мы завешивали шторы в комнате, выбирали фильм и настраивали проектор, и как папа с выражением читал мне текст с картинок. Мой любимый диафильм был про храброго портного, — вспоминает читательница Арина.

Сейчас, кстати, эту атмосферу можно воссоздать у себя дома, купив проектор за 1000–2500 рублей и ленты с диафильмами — их продают по 100 рублей за штуку.

А у вас был такой?

А у вас был такой?

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Металлический конструктор

Пожалуй, у каждого советского мальчишки был металлический конструктор. По сравнению с современным Lego он выглядел сурово. Брутальности этому развлечению придавал процесс сборки: все детали надо было скреплять железными винтиками и гаечками, используя при этом специальные инструменты. Зато поле для фантазии было совершенно непаханым.

Такой набор сейчас можно купить за 500–600 рублей

Такой набор сейчас можно купить за 500–600 рублей

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Игрушечный пистолет

Еще одна любимая игрушка мальчиков — это пистолет с пульками.

— Эти пульки приходилось потом по всем школьным коридорам собирать, — вспоминает читатель E1.RU Владислав.

Автор одного из немногих объявлений о продаже игрушечного пистолета просит за него больше 1000 рублей

Автор одного из немногих объявлений о продаже игрушечного пистолета просит за него больше 1000 рублей

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Журналы с нарядами для кукол

А вот у девочек было другое развлечение — вырезать бумажные наряды для кукол. Для этого раньше выпускали специальные альбомы. В современных магазинах их уже, конечно, не найти. Аналоги трафаретов для творчества можно найти на маркетплейсах, но они не похожи на те, которыми играли девочки 20–30 лет назад.

За неиспользованный журнал просят 250 рублей

За неиспользованный журнал просят 250 рублей

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Фишки и вкладыши

А еще все мы раньше любили что-то коллекционировать — вкладыши от жвачек, наклейки, значки или фишки с покемонами, рейнджерами и героями диснеевских мультфильмов. Всё это до сих пор кто-то хранит и даже продает. Хотите вспомнить детство и купить — не проблема. Правда, за некоторые коллекции придется выложить приличную сумму.

Вот, например, в Екатеринбурге за коробку с 500 фишками просят 5000 рублей.

— Редкая коллекция, собирал с 2000 года. Всё в отличном состоянии, — пишет продавец.

Автор объявления готов отдать всю коллекцию фишек целиком

Автор объявления готов отдать всю коллекцию фишек целиком

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А вот вкладыши от жвачки Turbo можно купить и поштучно

А вот вкладыши от жвачки Turbo можно купить и поштучно

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Кстати, коллекционировать игрушки продолжают и современные дети. Например, минувшей осенью многие школьники буквально сходили с ума по скрепышам и заврам.

Некоторые ретротовары всё еще можно найти в киосках «Роспечати». Недавно мы выяснили, что там есть легендарная твердая тушь для бровей и ресниц «Ленинградская», тональный крем «Балет» и лезвия для бритья Sputnik. Поразглядывать их можно здесь. Еще больше ностальгии по гаджетам из прошлого ищите в этой подборке.

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