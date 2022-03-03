Тотальный дефицит роз: как изменятся цены на букеты к 8 Марта

Из-за ведения санкций, падения рубля и запрета на перелеты из ЕС букет цветов к Международному женскому дню обойдется россиянам как никогда дорого. Опрошенные участники рынка говорят о разнице в цене по сравнению с прошлым годом на 20–70%. Меньше всего ситуация с курсом коснется тюльпанов, основную массу их выращивают на территории страны. Однако до 80% цветов ввозят из-за границы. Затраты на логистику в этих условиях подстегнули цены, говорит управляющая сети магазинов «Аура цветов» Людмила Зыкова.
— У нас дефицита не предвидится, потому что мы часть ассортимента импортозаместили. Тюльпан, например, у нас полностью российский. Кустовые розы тоже из России. Да и в принципе нам успели отгрузить Эквадор, Голландия, Аргентину еще получаем. Единственное, что всё это повлияло на цену, потому что появились транспортные издержки. Голландию, Эквадор везут через Казахстан. Рост цен будет в пределах 50–70%, если сравнивать с праздничными ценами прошлого года, — пояснила управляющая «Ауры цветов».
О ситуации в масштабах страны NGS24.RU рассказала вице-президент национальной гильдии флористов, владелица магазина «Чудопал Букет» в Красноярске Алена Чудопал. По ее данным, стоимость цветов в Голландии на фоне последних событий упала в четыре раза — их просто не могут вывезти. Для европейских предпринимателей это стало трагедией.
— От общего объема по стране на Россию получено около 30 процентов стеблей. Представляете, какой будет ажиотаж. Потому что люди как будто не хотят верить в происходящее и не жалеют денег на цветы, вопреки всему. Самая сложная ситуация с розой — очень много недополучено. По розе тотальный дефицит, поэтому на нее, я считаю, ценник поднимется в два раза. Все остальные цветы на 50% вырастут, тюльпаны чуть меньше, на 20–25%, потому что они российские в основном. Ну и не всё дело в курсе валюты, есть и традиционное повышение сезонное.
В Екатеринбург не прилетел самолет и 95 тысяч цветов. Насколько это история массовая сейчас?
— Не прилетело уже четыре самолета с цветами. В том же Екатеринбурге цветов практически нет — сегодня общалась с владельцами бизнеса, которые получили цветы фурами, и у них уже этих цветов нет, всё разобрали. У нас в Сибири ситуация получше, мы чуть раньше закупаемся. Проблемы будут в Москве и Санкт-Петербурге, куда цветы завозят фурами, огромное количество которых сейчас скопилось на границе. Цена еще выросла за счет аренды дополнительных рефрижераторов, которыми заменили самолеты.
Как эту ситуацию переживают производители цветов в ЕС?
— В Голландии все в шоке, садовники вырастили для России огромное количество цветов к 8 Марта. Ведь в Европе нет такой традиции — дарить цветы к 8 Марта. Теперь они не могут их продать, потому что некому их завезти — таможня просто не успеет обработать такой огромный объем за те дни, что остались. Поэтому цены упали в несколько раз. На ту же хризантему еще недавно был очень высокий ценник, а сейчас на аукционе она упала в 4–5 раз. Хотя обычно до 8 марта цена держится.
А что будет после 8 марта?
— Ведутся переговоры по логистике, она перестраивается. Проблемы 3–4 недели будут точно, потом цветы всё равно будут завозить. Китай нас в этом плане не выручит, потому что даже в спокойные времена Китай не поставлял на российский рынок цветы, потому что у них внутри огромное потребление.