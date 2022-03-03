Тотальный дефицит роз: как изменятся цены на букеты к 8 Марта

О ситуации в масштабах страны NGS24.RU рассказала вице-президент национальной гильдии флористов, владелица магазина «Чудопал Букет» в Красноярске Алена Чудопал. По ее данным, стоимость цветов в Голландии на фоне последних событий упала в четыре раза — их просто не могут вывезти. Для европейских предпринимателей это стало трагедией.



— От общего объема по стране на Россию получено около 30 процентов стеблей. Представляете, какой будет ажиотаж. Потому что люди как будто не хотят верить в происходящее и не жалеют денег на цветы, вопреки всему. Самая сложная ситуация с розой — очень много недополучено. По розе тотальный дефицит, поэтому на нее, я считаю, ценник поднимется в два раза. Все остальные цветы на 50% вырастут, тюльпаны чуть меньше, на 20–25%, потому что они российские в основном. Ну и не всё дело в курсе валюты, есть и традиционное повышение сезонное.