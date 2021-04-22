«Альфа-Банк» требует вернуть имущество, которое собственник «Холидея» отдал бывшей жене

Пока попытка банкиров не имела особого успеха. Арбитражный суд Новосибирской области отказал банку в полном объеме. Как можно понять из материалов дела, информация о бракоразводном процессе (и сопряженном с ним переходе активов) содержалась в отчете финансового управляющего, который был отправлен банку еще в июне прошлого года. То есть сотрудники банка, сопровождающие процедуру банкротства, просто недостаточно внимательно читали этот документ.

Передача имущества супругу при разводе — распространенный способ спасения активов. Он, разумеется, требует доверия между участниками этой операции. Получив таким образом ценную собственность, бывшая жена (или муж) может просто присвоить ее себе, оставив партнера решать свои проблемы самостоятельно. Однако сам по себе супруг, получивший что-то при разводе, не обязан отвечать по долгам мужа или жены.

Помощник арбитражного управляющего Олега Хворостинина (занимается этим делом) Кирилл Кольченко пояснил, что окончательное решение по передаче активов на самом деле еще не принято. По его словам, «Альфа-Банк» намерен оспорить решение о разделе имуществе в Советском районном суде. На вопрос о размере переданных активов Кольченко ответил уклончиво: «Какая-то недвижимость, автотранспорт», но отметил, что для «Альфа-Банка» это, судя по всему, вопрос принципа.