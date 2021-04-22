«Альфа-Банк» требует вернуть имущество, которое собственник «Холидея» отдал бывшей жене

Владелец «Холидея» нашел способ уберечь от «Альфа-Банка» часть нажитого имущества
НГС уже писал о том, как смогли освободиться от огромного долга создатели новосибирских магазинов «Бахетле» и «Добрянка». Как оказалось, у бывшего владельца другого крупного ретейлера — компании «Холидей» — тоже нашлись свои методы борьбы с кредиторами. Один из них — «Альфа-Банк» пытается оспорить в суде передачу активов Николая Скороходова его супруге, но пока потерпел неудачу. Впрочем, эксперт полагает, что у банкиров еще есть шансы побороться за ушедшие из рук активы. Вопрос только в том, стоит ли эта игра свеч.
Николай Скороходов был признан Арбитражным судом банкротом летом 2020 года. Когда его компания — некогда крупнейший новосибирский ретейлер (группа «Холидей») — росла и скупала активы, он выступил поручителем по ее кредитам. И, после того как компания «Холидей» была признана несостоятельной, кредиторы пришли лично к Скороходову.
К тому времени, правда, львиная доля собственности «Холидея» уже и так была распродана. В помещениях магазинов даже успели открыться торговые точки бывших конкурентов. Но, как оказалось, кое-что осталось. Более того — перешло формально к новым собственникам. В начале года один из крупнейших кредиторов компании — «Альфа-Банк» — пожаловался на бездействие финансового управляющего Николая Скороходова Олега Хворостинина. По мнению финансистов, Хворостинин умышленно скрыл от них информацию о том, что в Советском районном суде прошел процесс о разделе собственности предпринимателя с его женой — Еленой (Лесей) Невинской. В результате «всё ликвидное имущество передано супруге должника, а должнику переданы неликвидные активы». О том, что именно это за активы и какова их стоимость, в банке сообщить отказались. Все требования лично к Скороходову превышают
Пока попытка банкиров не имела особого успеха. Арбитражный суд Новосибирской области отказал банку в полном объеме. Как можно понять из материалов дела, информация о бракоразводном процессе (и сопряженном с ним переходе активов) содержалась в отчете финансового управляющего, который был отправлен банку еще в июне прошлого года. То есть сотрудники банка, сопровождающие процедуру банкротства, просто недостаточно внимательно читали этот документ.
Передача имущества супругу при разводе — распространенный способ спасения активов. Он, разумеется, требует доверия между участниками этой операции. Получив таким образом ценную собственность, бывшая жена (или муж) может просто присвоить ее себе, оставив партнера решать свои проблемы самостоятельно. Однако сам по себе супруг, получивший что-то при разводе, не обязан отвечать по долгам мужа или жены.
Помощник арбитражного управляющего Олега Хворостинина (занимается этим делом) Кирилл Кольченко пояснил, что окончательное решение по передаче активов на самом деле еще не принято. По его словам, «Альфа-Банк» намерен оспорить решение о разделе имуществе в Советском районном суде. На вопрос о размере переданных активов Кольченко ответил уклончиво: «Какая-то недвижимость, автотранспорт», но отметил, что для «Альфа-Банка» это, судя по всему, вопрос принципа.
— Они всегда занимают очень жесткую позицию по вопросам возврата долгов, — пояснил он.
В самом «Альфа-Банке» комментировать эту тяжбу отказались, Скороходов был недоступен для комментариев.
Главный вопрос — что именно смог спасти от банкиров таким образом Скороходов. В базе «Контур.Фокус» есть информация о пяти компаниях, где его бывшая жена Елена Невинская значится в числе учредителей. Самая старая из них — ООО «Центр» (салоны красоты) — создана еще в 2007 году. «Центр» получил в 2019 году чистой прибыли
Самый крупный актив, в создание которого были точно вложены средства ретейлера, — детский развлекательный комплекс «Солнечный город». Он открыт в конце 2016 года, занимает половину третьего этажа торгового центра в районе станции метро «Березовая роща» и работает до сих пор. Контролирующим учредителем этого предприятия (
Совсем небольшим выглядит созданное в 2017 году ООО «Наше время» (медицинский центр, Невинской там принадлежит
Единственное предприятие в списке, которое имеет прямое отношение к «Холидею», — это ООО «Береза». Оно создано еще в 2016 году, но именно под его управлением находились несколько магазинов-кулинарий, которые были открыты на части площадей закрывшихся супермаркетов «Холидея». «Береза» заработала в позапрошлом году всего около миллиона рублей прибыли.
Юрист Кирилл Кузнецов говорит, что общий срок давности для подобных споров — три года. При этом Кузнецов уточняет, что оспариванию подлежат сделки, заключенные после наступления объективной несостоятельности, а она вычисляется судом, и этот срок может быть установлен значительно раньше, чем формальное банкротство.
Наиболее вероятными активами, которые Скороходов мог оставить бывшей супруге, являются объекты недвижимости и земельные участки. Всего этого хватало у «Холидея», и какая-то часть могла быть отчуждена. Последняя по счету крупная распродажа этого типа имущества (оставшегося у финансового управляющего) была объявлена еще в марте этого года. Тогда за оставшиеся активы планировалось выручить порядка