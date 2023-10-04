Почему мухоморы растут «ведьмиными кругами» и что будет, если в них вступить? Говорим с микологом

Гуляя по лесу, иногда можно наткнуться на необычное зрелище: десяток-другой мухоморов образуют кольцо. В народе это явление называют ведьминым кругом и верят, что если переступить через него, то жди неприятностей. Наши пермские коллеги из 59.RU спросили у миколога — специалиста по грибам, есть ли в этом магия и почему так иногда растут мухоморы.
— «Ведьмино кольцо» — явление широко распространенное, — рассказывает 59.RU доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева. — Существует много легенд про эти кольца как в России, так и за рубежом. Считалось, что на шабаш слетаются ведьмы (а в Германии — злые эльфы) и водят хороводы. А наутро на этом месте вырастают грибы. Люди были уверены в том, что если корова съест траву из круга, то заболеет. Человеку тоже не избежать беды, если встанет в этот круг. На самом деле все грибы растут кругами, если нет препятствий.
Специалист приводит пример с круглыми пятнами зеленой плесени на испортившемся апельсине. Образование кругов характерно и для микроскопических грибов. Дело в том, что гриб развивается из одной точки — кусочка мицелия, споры — равномерно во все стороны, радиально. А по краю, где молодой мицелий, образуются органы спороношения.
— Также и у макромицетов — грибов с крупными плодовыми телами. Мицелий растет радиально во все стороны, а по краю формируются плодовые тела — и образуется «ведьмин круг», — говорит специалист.
Круги хорошо заметны на открытых пространствах. Например, опенок луговой часто образует круги разного диаметра. На следующий год кольцо будет шире. Прирост такого круга составляет примерно 10 сантиметров в год. По диаметру круга можно определить его возраст.
В степях могут формироваться огромные круги. В лесах такое явление — редкость, так как на пути мицелия встает преграда в виде опавших веток, стволов деревьев. Соответственно, меняются очертания круга, он превращается в ломаную линию.
— У микоризных грибов, к которым относится мухомор красный, такое явление, как «ведьмин круг», чрезвычайно редкое, так как гриб находится частично в корне, а частично в почве, — отмечает Лидия Переведенцева. — Но иногда при стечении благоприятных факторов, способствующих интенсивному росту мицелия, даже у мухоморов могут сформироваться «ведьмины круги».