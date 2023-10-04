Почему мухоморы растут «ведьмиными кругами» и что будет, если в них вступить? Говорим с микологом

— «Ведьмино кольцо» — явление широко распространенное, — рассказывает 59.RU доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева. — Существует много легенд про эти кольца как в России, так и за рубежом. Считалось, что на шабаш слетаются ведьмы (а в Германии — злые эльфы) и водят хороводы. А наутро на этом месте вырастают грибы. Люди были уверены в том, что если корова съест траву из круга, то заболеет. Человеку тоже не избежать беды, если встанет в этот круг. На самом деле все грибы растут кругами, если нет препятствий.