Ночью до -25 градусов: на НСО надвигаются морозы, а сугробов нет — оставят ли они нас без урожая на следующий год

На Новосибирскую область надвигаются серьезные морозы, при этом снег лег неплотно и во многих районах местами даже сошел. Осень затянулась, и многие переживают, как это скажется на урожае будущего года. Не останемся ли мы без него следующим летом — разбираемся вместе с агрономом.



Ночью до -25 градусов

Синоптики предупреждают, что интенсивных снегопадов пока в Новосибирской области не будет, при этом на регион надвигается с ветром достаточно сильная и быстрая волна холода. К приходу серьезных заморозков сугробы не успеют вырасти высоко.