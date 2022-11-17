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Семь кругов садаПодробности

Ночью до -25 градусов: на НСО надвигаются морозы, а сугробов нет — оставят ли они нас без урожая на следующий год

В ближайшие дни погода будет очень быстро меняться

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Морозы стремительно приближаются

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На Новосибирскую область надвигаются серьезные морозы, при этом снег лег неплотно и во многих районах местами даже сошел. Осень затянулась, и многие переживают, как это скажется на урожае будущего года. Не останемся ли мы без него следующим летом — разбираемся вместе с агрономом.

Ночью до -25 градусов

Синоптики предупреждают, что интенсивных снегопадов пока в Новосибирской области не будет, при этом на регион надвигается с ветром достаточно сильная и быстрая волна холода. К приходу серьезных заморозков сугробы не успеют вырасти высоко.

По северо-западу Новосибирской области в ночь на 18 ноября будет уже до -25 градусов, а в ночь на 19 ноября — до -22 градусов. По юго-восточной части ночные температуры ожидаются в пределах -12... -17 градусов.

— Интенсивность осадков сейчас уменьшается. На 18–19 ноября будет преимущественно без осадков. А с 20 ноября снегопады начнут опять распространяться. Процессы очень быстросменяемые, с высокой скоростью. Сначала будет холод, потом тепло с осадками. И будет сильный ветер. Неустойчивый характер погоды с резкими перепадами температур, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Что точно может замерзнуть

К зиме готовы почти все

К зиме готовы почти все

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Снежный покров во многих частях региона оставляет желать лучшего, что неблагоприятно скажется на плетистых культурах и землянике.

— Если бы сразу ударило -30 градусов — это было бы слишком сурово, да и -25 градусов тоже достаточно серьезные показатели, но даже тот снежок, который припорошил посадки, всё же не сошел полностью. Этой защиты достаточно для районированных сибирских сортов. А вот более южные сорта, например, земляники — погибнут. Сейчас модно завозить сорта с громкими названиями из Краснодарского края и Италии, но они нам совсем не подходят, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Придерживайтесь всегда сибирского ассортимента.

Обязательно должны быть закрыты виноград, плетистые розы и другие теплолюбивые культуры. Лучше всего закрыть и землянику, особенно если посадки находятся в северо-западной части региона.

— Если у вас ветер сдувает снег или его сейчас почти нет, то положите лапник, либо в качестве снегозадерживающей культуры — обрезки малины. Ботву лучше не использовать, потому что в ней могут завестись мыши, — предупреждает агроном. — На худой конец можно просто прикрыть старой полиэтиленовой пленкой. Она тоже защитит от приближающих морозов.

Для каких культур такая осень принесла только пользу

Для садовых деревьев теплый октябрь и ноябрь стали настоящими подарками

Для садовых деревьев теплый октябрь и ноябрь стали настоящими подарками

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Агроном отмечает, что такую затянувшуюся по теплу осень не стоит рассматривать только с негативной стороны.

— Снег, который выпал и растаял, — это очень хорошо. Осенью дождей практически не было, и земля была сухая. А снегопад и его робкое таяние напоило прикорневую зону цветочных культур, земляники, сада, — перечислила Людмила Шубина. — В природе всё разумно.

Для садовых деревьев теплый октябрь и ноябрь стали настоящими подарками.

— Для яблок, груш, вишен эта осень была замечательная. Растения очень плавно и нежно ушли в зиму без всяких скачков, ведь полностью произошел опад листа. Плодовые деревья полностью готовы к зиме. Даже если сейчас ударит и -30 градусов, то это для них будет нестрашно. А если снег бы выпал 15 октября на зеленый лист — это было бы очень плохо, — отметила Людмила Шубина. — Мы наблюдаем потепление климата, особенно в Сибири. Увеличился безморозный период, сдвинулось время покрова снега к ноябрю, поэтому нужно подстраиваться под изменения.

В последнюю неделю аномальное тепло превратило Новосибирск в одну большую, серую и очень грязную лужу. НГС собрал фото затопленного города и узнал, что думают его жители.

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