Ночью до -25 градусов: на НСО надвигаются морозы, а сугробов нет — оставят ли они нас без урожая на следующий год

На Новосибирскую область надвигаются серьезные морозы, при этом снег лег неплотно и во многих районах местами даже сошел. Осень затянулась, и многие переживают, как это скажется на урожае будущего года. Не останемся ли мы без него следующим летом — разбираемся вместе с агрономом.
Ночью до -25 градусов
Синоптики предупреждают, что интенсивных снегопадов пока в Новосибирской области не будет, при этом на регион надвигается с ветром достаточно сильная и быстрая волна холода. К приходу серьезных заморозков сугробы не успеют вырасти высоко.
По северо-западу Новосибирской области в ночь на 18 ноября будет уже до -25 градусов, а в ночь на 19 ноября — до -22 градусов. По юго-восточной части ночные температуры ожидаются в пределах
— Интенсивность осадков сейчас уменьшается. На 18–19 ноября будет преимущественно без осадков. А с 20 ноября снегопады начнут опять распространяться. Процессы очень быстросменяемые, с высокой скоростью. Сначала будет холод, потом тепло с осадками. И будет сильный ветер. Неустойчивый характер погоды с резкими перепадами температур, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Что точно может замерзнуть
Снежный покров во многих частях региона оставляет желать лучшего, что неблагоприятно скажется на плетистых культурах и землянике.
— Если бы сразу ударило -30 градусов — это было бы слишком сурово, да и -25 градусов тоже достаточно серьезные показатели, но даже тот снежок, который припорошил посадки, всё же не сошел полностью. Этой защиты достаточно для районированных сибирских сортов. А вот более южные сорта, например, земляники — погибнут. Сейчас модно завозить сорта с громкими названиями из Краснодарского края и Италии, но они нам совсем не подходят, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Придерживайтесь всегда сибирского ассортимента.
Обязательно должны быть закрыты виноград, плетистые розы и другие теплолюбивые культуры. Лучше всего закрыть и землянику, особенно если посадки находятся в северо-западной части региона.
— Если у вас ветер сдувает снег или его сейчас почти нет, то положите лапник, либо в качестве снегозадерживающей культуры — обрезки малины. Ботву лучше не использовать, потому что в ней могут завестись мыши, — предупреждает агроном. — На худой конец можно просто прикрыть старой полиэтиленовой пленкой. Она тоже защитит от приближающих морозов.
Для каких культур такая осень принесла только пользу
Агроном отмечает, что такую затянувшуюся по теплу осень не стоит рассматривать только с негативной стороны.
— Снег, который выпал и растаял, — это очень хорошо. Осенью дождей практически не было, и земля была сухая. А снегопад и его робкое таяние напоило прикорневую зону цветочных культур, земляники, сада, — перечислила Людмила Шубина. — В природе всё разумно.
Для садовых деревьев теплый октябрь и ноябрь стали настоящими подарками.
— Для яблок, груш, вишен эта осень была замечательная. Растения очень плавно и нежно ушли в зиму без всяких скачков, ведь полностью произошел опад листа. Плодовые деревья полностью готовы к зиме. Даже если сейчас ударит и -30 градусов, то это для них будет нестрашно. А если снег бы выпал 15 октября на зеленый лист — это было бы очень плохо, — отметила Людмила Шубина. — Мы наблюдаем потепление климата, особенно в Сибири. Увеличился безморозный период, сдвинулось время покрова снега к ноябрю, поэтому нужно подстраиваться под изменения.
В последнюю неделю аномальное тепло превратило Новосибирск в одну большую, серую и очень грязную лужу. НГС собрал фото затопленного города и узнал, что думают его жители.