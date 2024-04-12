В иллюминаторе: новосибирские коты празднуют День космонавтики — фото питомцев, выбравших вместо ракеты стиральную машину

12 апреля в России отмечают День космонавтики. И хотя этот праздник больше посвящен людям, осваивающим просторы Вселенной, животным он тоже не чужд. Читатели НГС поделились фотографиями своих котиков, которые забрались внутрь стиральных машин, будто в настоящие ракеты — сидят там и смотрят из круглого барабана. Самые забавные кадры, при виде которых вспоминается песня «Земля в иллюминаторе», — в подборке НГС.

