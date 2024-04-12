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Животные В иллюминаторе: новосибирские коты празднуют День космонавтики — фото питомцев, выбравших вместо ракеты стиральную машину

В иллюминаторе: новосибирские коты празднуют День космонавтики — фото питомцев, выбравших вместо ракеты стиральную машину

Если включить воображение, то и барабан для стирки может побыть космическим кораблем

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Пушистые последователи Юрия Гагарина и Германа Титова не боятся залезать в стиральную машину

12 апреля в России отмечают День космонавтики. И хотя этот праздник больше посвящен людям, осваивающим просторы Вселенной, животным он тоже не чужд. Читатели НГС поделились фотографиями своих котиков, которые забрались внутрь стиральных машин, будто в настоящие ракеты — сидят там и смотрят из круглого барабана. Самые забавные кадры, при виде которых вспоминается песня «Земля в иллюминаторе», — в подборке НГС.

У этой кошки даже имя «космическое» — Грёза. Она деловито сидит в машинке стаким взглядом, будто собирается проводить летные испытания. Мол, не мешайте.

Грёза выглядывает из-за открытой дверцы. «И снится нам не рокот космодрома...»

Кот Тортик, живущий у Елены Гурьяновой, тоже любит забраться туда, где обычно стирают вещи.

Тортик вытянул лапку и положил ее на дверку, как на настоящий руль. Из этого парня наверняка получился бы неплохой капитан корабля
Питомец с чудесным именем Каспер высовывается из барабана — как штурман, разведывает обстановку
Пушистик Марсель. Он соответствует своему имени — по-марсиански красив и загадочен
Что ж, немного отвлечемся от стиральных машин. Несмотря на то, что этот котик решил не устраивать посиделки в крутящемся барабане, он тоже часть нашей праздничной подборки. А все потому, что его имя — Космос

— Полностью белая — это кошечка Стеша, а черно-белый — котик Мишуня, — рассказывает о своих питомцах читательница НГС Марина.

Стеша — беленькая, как звезда — притаилась
И, кстати, Мишуня окрасом напоминает знаменитых собак Белку и Стрелку

Ранее НГС публиковал 15 снимков с привлекательными котами, живущими у читателей НГС: из них редакция предлагала выбрать царя людей.

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