Животные В иллюминаторе: новосибирские коты празднуют День космонавтики — фото питомцев, выбравших вместо ракеты стиральную машину
В иллюминаторе: новосибирские коты празднуют День космонавтики — фото питомцев, выбравших вместо ракеты стиральную машину
Если включить воображение, то и барабан для стирки может побыть космическим кораблем
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12 апреля в России отмечают День космонавтики. И хотя этот праздник больше посвящен людям, осваивающим просторы Вселенной, животным он тоже не чужд. Читатели НГС поделились фотографиями своих котиков, которые забрались внутрь стиральных машин, будто в настоящие ракеты — сидят там и смотрят из круглого барабана. Самые забавные кадры, при виде которых вспоминается песня «Земля в иллюминаторе», — в подборке НГС.
У этой кошки даже имя «космическое» — Грёза. Она деловито сидит в машинке стаким взглядом, будто собирается проводить летные испытания. Мол, не мешайте.
Кот Тортик, живущий у Елены Гурьяновой, тоже любит забраться туда, где обычно стирают вещи.
— Полностью белая — это кошечка Стеша, а черно-белый — котик Мишуня, — рассказывает о своих питомцах читательница НГС Марина.