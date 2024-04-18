НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

ю-з.

 750мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,09
EUR 100,53
Реклама

СРОЧНО

Троллейбус повалил столб на Красном проспекте

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
200 дней в рехабе
Идет жара — куда бежать
Сдавала квартиры с камерами
Долгострой на Сибирской
Подборка дешевых дач
Кто нажился на светофорах
Село отрезало от мира
НГС в Telegram
Страна и мир Курсант МЧС, которого приговорили к 21 году за убийство и изнасилование девочки, решил пойти на СВО. А возьмут ли?

Курсант МЧС, которого приговорили к 21 году за убийство и изнасилование девочки, решил пойти на СВО. А возьмут ли?

Оказалось, не все так просто

580
5 комментариев

Евгений Анисифоров — бывший курсант МЧС, которого признали виновным в убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае. В 2022 году это преступление прогремело на всю страну, а сегодня, 18 апреля, Анисифорову вынесли приговор — 21 год колонии строгого режима. И почти сразу убийца заявил о своем желании отправиться на СВО.

Об этом журналистам рассказал прокурор после заседания суда. Оказалось, что Анисифоров рассчитывает заключить контракт с Минобороны «для искупления своей вины». Прокурор уточнил, что не знает — возьмут ли Анисифорова на службу с такими статьями. Это будет решать Минобороны.

В прокуратуре края пояснили, что приговоренного к 21 году колонии строгого режима Евгения Анисифорова нельзя отправить на СВО. Причина — новый закон 64-ФЗ и «совершение тяжкого преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней». По информации надзорного органа, Анисифиров если и хочет уйти в зону СВО, то сможет сделать это только после окончания срока заключения.

Мама убитой девочки Олеся Гришаева все равно опасается, что таким образом Анисифоров может выйти на свободу.

Трагедия произошла 30 июля 2022 года. 16-летняя жительница Железногорска пошла с подругами на День города и к утру не вернулась домой. На следующий день тело девочки нашли со следами насильственной смерти.

В рамках расследования у местных жителей стали брать образцы ДНК. Убийцу искали долго. За какую-либо информацию о нем силовики предлагали миллион рублей. Наконец преступника нашли по тому самому тесту ДНК — один из материалов совпал с тем, который был у следствия.

ПО ТЕМЕ
СВО Спецоперация Минобороны РФ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Привет,  37

Pov_13,  36

Alena,  43

Nisa,  40

Vladimir1990,  34

Adnan,  53

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление