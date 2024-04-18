Курсант МЧС, которого приговорили к 21 году за убийство и изнасилование девочки, решил пойти на СВО. А возьмут ли?

Евгений Анисифоров — бывший курсант МЧС, которого признали виновным в убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае. В 2022 году это преступление прогремело на всю страну, а сегодня, 18 апреля, Анисифорову вынесли приговор — 21 год колонии строгого режима. И почти сразу убийца заявил о своем желании отправиться на СВО.