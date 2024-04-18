Курсант МЧС, которого приговорили к 21 году за убийство и изнасилование девочки, решил пойти на СВО. А возьмут ли?

Евгений Анисифоров — бывший курсант МЧС, которого признали виновным в убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае. В 2022 году это преступление прогремело на всю страну, а сегодня, 18 апреля, Анисифорову вынесли приговор — 21 год колонии строгого режима. И почти сразу убийца заявил о своем желании отправиться на СВО.
Об этом журналистам рассказал прокурор после заседания суда. Оказалось, что Анисифоров рассчитывает заключить контракт с Минобороны «для искупления своей вины». Прокурор уточнил, что не знает — возьмут ли Анисифорова на службу с такими статьями. Это будет решать Минобороны.
В прокуратуре края пояснили, что приговоренного к 21 году колонии строгого режима Евгения Анисифорова нельзя отправить на СВО. Причина — новый закон 64-ФЗ и «совершение тяжкого преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней». По информации надзорного органа, Анисифиров если и хочет уйти в зону СВО, то сможет сделать это только после окончания срока заключения.
Мама убитой девочки Олеся Гришаева все равно опасается, что таким образом Анисифоров может выйти на свободу.
Трагедия произошла 30 июля 2022 года. 16-летняя жительница Железногорска пошла с подругами на День города и к утру не вернулась домой. На следующий день тело девочки нашли со следами насильственной смерти.
В рамках расследования у местных жителей стали брать образцы ДНК. Убийцу искали долго. За какую-либо информацию о нем силовики предлагали миллион рублей. Наконец преступника нашли по тому самому тесту ДНК — один из материалов совпал с тем, который был у следствия.