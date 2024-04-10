В Госдуме рассказали, будет ли в мае мобилизация: главные новости за 9 апреля

Андрей Картаполов оценил сегодняшнюю систему комплектования ВС РФ Источник: Леонид Ефремов / E1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 9 апреля.

Беспилотники и ракеты вновь атаковали российские регионы

9 апреля ВСУ атаковали три российских региона. Минобороны России заявило об уничтожении четырех беспилотников: двух над Белгородской и двух над Воронежской областью.



По словам главы Воронежской области Александра Гусева, в результате атаки никто не пострадал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении нескольких жилых домов и автомобилей.



Кроме этого, в Воронежской области атаковали учебный авиационный центр в Борисоглебске.



Крым также сегодня подвергся атаке: Минобороны уточнило, что у побережья полуострова уничтожили ракету «Нептун». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале заявил о том, что никакие объекты инфраструктуры не пострадали.



Позже появилась информация о том, что ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз заявил, что в результате атаки два человека погибли, еще трое получили ранения.



В Госдуме рассказали, будет ли мобилизация в мае

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил в интервью RTVI, что мобилизации в мае не будет «ни при каких условиях».



— Ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап, — отметил Картаполов. — У нас сегодняшняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках специальной военной операции. Начинать войну с НАТО мы не планируем, о чем мы много раз говорили. Мы всё сделаем в рамках штатной численности вооруженных сил.



На космодроме Восточный отменили запуск ракеты

Сегодня на космодроме Восточный должен был состояться первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Однако всего за две минуты до старта пуск отменили.



Позже ситуацию прокомментировал глава Роскосмоса Юрий Борисов — по его словам, автоматика остановила подготовку к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Новая попытка запустить ракету запланирована на 10 апреля.



Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» должен был начать летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» на Восточном. В будущем ракеты «Ангара» должны заменить ракеты «Протон-М» для доставки грузов на орбиту.



В Кремле заявили, что Путин не собирается в Орск

В Кремле рассказали, планирует ли Владимир Путин в ближайшее время посетить затопленный город в Оренбургской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на ближайшее время поездка не запланирована.



— Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока в настоящий момент поездки в регион нет, — констатировал Дмитрий Песков.



Пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле видели кадры, на которых губернатор Оренбургской области Денис Паслер требует у пострадавших от потопа людей убрать телефоны, чтобы они его не снимали.



— На первых порах была сложная ситуация с эвакуацией. Многие люди отказывались уезжать. В сложнейших условиях приходилось возвращаться и помогать этим людям. Сложные дни предстоят для Курганской и Тюменской областей — большая вода идет туда, — заключил Дмитрий Песков.



Водителя, насмерть сбившего Льва Рубинштейна, приговорили к условному сроку

Сегодня суд вынес приговор мужчине, насмерть сбившему поэта Льва Рубинштейна. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам условно.



Смертельное ДТП произошло 8 января: Лев Рубинштейн шел по пешеходному переходу, когда его сбил Volkswagen. Поэта доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачам не удалось его спасти, и 14 января он скончался.

