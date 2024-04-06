Орск продолжает тонуть, а педофилам запретили подходить к школам. Главные новости 6 апреля

Вид на затопленный район Орска с высоты Источник: РИА Новости / T.me











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 6 апреля.



Потоп в Орске

В Орске продолжает прибывать вода после обрушения дамбы. Людей начали эвакуировать принудительно.

По информации властей, уровень воды в реке Урал, которая разлилась в Оренбургской области, составляет 9,6 метра, в то время как насыпная дамба по проекту рассчитана на уровень 5,5 метра. Объезжая затопленные территории, спасатели обнаружили тела трех человек. Смерть двух из них с прорывом не связана, третий накануне отказался эвакуироваться.



Главная информация о потопе Источник: Городские порталы

В областной прокуратуре уже озвучили причину прорыва дамбы. По версии ведомства, это случилось из-за «несвоевременно принятых мер по поддержанию ее технического состояния». Прокурор Руслан Медведев потребовал возбудить уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.



Также в городе началась вспышка инфекций. Воду из-под крана запретили пить, люди попадают в больницы.

Нападение на губернатора

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержали на два месяца. Судебное заседание проходило в больнице города Кировска. Там находится фигурант уголовного дела после ранения при нападении на губернатора.



Перед судом напавший сказал, что готов извиниться перед губернатором Чибисом. На все другие вопросы напавший заявил, что не даст никаких комментариев, пока идет следствие.

Новые законы

Владимир Путин подписал ряд новых законов. Теперь в России:

вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа нельзя будет уволить;

людям, судимым за преступления против половой неприкосновенности детей, будет нельзя посещать территории образовательных организаций, а также детских игровых и спортивных площадок;

начисленные в период кредитных каникул проценты по потребительским кредитам участников СВО спишут;

за самовольную замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов введены штрафы до 500 тысяч рублей;

за спам-звонки введены штрафы до 1 миллиона рублей.

Атаки ВСУ

Приграничные регионы России продолжают попадать под обстрелы. Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Над разными селами их сбивали ПВО, от обстрелов страдали дома и автомобили. В городе Грайворон повреждено здание кинотеатра — выбиты окна, посечены фасад и крыша. Пострадавших нет.

В курском поселке Теткино при обстреле ВСУ был ранен мужчина.

— В поселке повреждены 7 домовладений, 6 личных автомобилей и 3 магазина на местном рынке. Также обстреляно село Попово-Лежачи. Здесь повреждены 13 домовладений и 1 личный автомобиль, — написал курский губернатор Роман Старовойт.

Кадры из Теткино Источник: Роман Старовойт / T.me









