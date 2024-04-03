«Это не лотерея в счастливую жизнь»: семья из России 10 лет прожила в Австралии, а потом вернулась

Курс австралийского доллара к рублю сейчас составляет около 60 рублей.

Средняя зарплата у собеседницы в то время составляла около 70 тысяч долларов в год.

— Налоги сразу 35% съедают, 9% — это отчисления в пенсионный фонд, еще около 4% — на медицину. В итоге у меня с зарплаты в месяц оставалось около 3,5 тысячи долларов. С учетом зарплаты мужа мы, конечно, не голодали, но, к примеру, на поездку в Россию к родным раз в год приходилось долго копить.

Третья причина — цена медицинских услуг

То, как оказывают медпомощь за границей, еще одна неприятная для многих переехавших особенность Австралии.

— Чтобы ходить к узким специалистам, должна быть частная страховка. Государство покрывает только малую часть расходов. Ты приходишь к обычному терапевту, это может быть бесплатно. Но если нужно сдать анализы или необходим конкретный специалист, то это за деньги. И если нет частной страховки, то получается очень дорого. Родственники говорят, что сделать МРТ сейчас стоит 1000 долларов. А оно нужно для всего! Они ездили по разным центрам, искали, где дешевле, — пояснила собеседница 45.RU.