«Это не лотерея в счастливую жизнь»: семья из России 10 лет прожила в Австралии, а потом вернулась

Оксана Искандер и ее муж десять лет прожили в Австралии, но решили вернуться в Курган. Оксана рассказала нашим коллегам из 45.RU, тяжело ли жить в чужой стране, почему решили уехать и в чём Курган лучше Сиднея.
Оксана Искандер окончила университет в Кургане в 2000 году, тогда ей было 23 года. В то время у нее в квартире жила студентка из Америки (приехала в Курган по программе обмена). У девушек была подработка: они помогали желающим познакомиться с иностранцами в интернете — переводили диалоги. Так судьба свела Оксану с ее будущим мужем.
— Девочка общалась с австралийцем, он приехал в Курган с ней знакомиться, намечалась свадьба. С ним прибыл его приятель, он был на пару лет старше меня. Он айтишник, в молодости переехал в Австралию и жил там, ему было интересно всё иностранное, тем более российское. Мы с ним начали общаться, завязались отношения, он позвал меня к себе. Мы поженились здесь, в Кургане, прожили полгода и в 2000 году улетели в Австралию, — рассказывает Оксана.
Семья провела в Сиднее 10 лет (Сидней — один из крупнейших австралийских городов, в нём живут более 5 миллионов человек). Супруги жили в квартире, имели хорошую работу (муж — айтишник на удаленке, Оксана устроилась в финансовую компанию, работала с банками). Привыкнуть к австралийскому быту Оксане в первые месяцы было тяжело.
— У многих переезжающих за границу до депрессии доходит. Представляешь себе одно, думаешь, что в рай уезжаешь. Но быт получается совсем другой. Ты не ходишь каждый день купаться в океане, на пляж. Там всё по-другому. Другой язык, менталитет, люди. Часто накатывает чувство изоляции.
Друзей Оксана нашла среди русскоговорящих местных.
— Были форумы, группы, где общались русские. Я знала всех, кто из Кургана туда переехал. Только в одном Сиднее у меня были три подруги из Кургана.
В Австралии у пары родилась дочка. В 2010 году семья решила вернуться в Россию. Причин для этого накопилось очень много.
Почему вернулись в Россию, загибаем пальцы: качество образования в Австралии
Одной из главных причин для переезда стали мысли о будущем обучении дочери. Качество образования Оксану не устроило.
— Уровень образования в России намного выше, чем в Австралии. Если хочешь нормальное образование для ребенка в Австралии, нужно отдавать его в частную школу. А они очень дорогие. Здесь у меня дочка занимается фото, танцами, может в любые кружки ходить пешком. Там ребенка нужно возить на все активности. Как у нас шаговой доступности до школы нет. У подруги из Австралии спрашивала, чем у нее ребенок занимается. Говорит — ничем, дорого всё. Допобразование могут себе только обеспеченные люди позволить. Другая подруга, у нее как раз обеспеченная семья, платила за дочку по 100 долларов за час, чтобы заниматься пианино.
Ещё одной спорной особенностью образования для многих семей, живущих сейчас в Австралии, стали введенные с 2022 года уроки полового воспитания в школах.
— У родственников в Сиднее ребенок скоро пойдет в школу. Начиная со второго класса у детей ведут уроки, на которых рассказывают о сексуальной ориентации. На занятиях детей заставляют переосмысливать свою гендерную принадлежность.
Для нас это смешно, но для родителей очень серьезная проблема. В детях поселяются вопросы, ответить на которые они не могут. Поэтому родственники хотят обучаться из дома, так как они люди религиозные, консервативные и не хотят, чтобы школа вовлекала ребенка в это и влияла на его взгляды. И мои родственники не одни такие. Многие родители объединяются в группы и переводят детей на домашнее обучение, — рассказывает Оксана.
Вторая причина — жить в Австралии дорого (и становится еще дороже)
Жизнь в Австралии в двухтысячных была не самой дешевой. И, по рассказам родственников и друзей Оксаны, живущих за рубежом, становится всё более дорогой.
Хотя раньше цены были почти такие же, как в России. В пандемию людей ограничивали, никто никуда не ездил, потому что нельзя было. А сейчас не ездят, потому что дорого.
Стали очень большие счета за электричество. Особенно сложно бизнесу. Родственники рассказывали — поехали отдыхать в город Голд-Кост, зашли в кафе. Посетителей было мало, поэтому хозяин кафе быстро включал кофемашину, потом сразу выключал, чтобы экономить электричество. И кофе поэтому стоит 9 австралийских долларов. Летом местные реже включают кондиционеры, а зимой — обогреватели.
Курс австралийского доллара к рублю сейчас составляет около 60 рублей.
Средняя зарплата у собеседницы в то время составляла около 70 тысяч долларов в год.
— Налоги сразу 35% съедают, 9% — это отчисления в пенсионный фонд, еще около 4% — на медицину. В итоге у меня с зарплаты в месяц оставалось около 3,5 тысячи долларов. С учетом зарплаты мужа мы, конечно, не голодали, но, к примеру, на поездку в Россию к родным раз в год приходилось долго копить.
Третья причина — цена медицинских услуг
То, как оказывают медпомощь за границей, еще одна неприятная для многих переехавших особенность Австралии.
— Чтобы ходить к узким специалистам, должна быть частная страховка. Государство покрывает только малую часть расходов. Ты приходишь к обычному терапевту, это может быть бесплатно. Но если нужно сдать анализы или необходим конкретный специалист, то это за деньги. И если нет частной страховки, то получается очень дорого. Родственники говорят, что сделать МРТ сейчас стоит 1000 долларов. А оно нужно для всего! Они ездили по разным центрам, искали, где дешевле, — пояснила собеседница 45.RU.
Декретный отпуск и уход за ребенком
Декретные отпуска в Австралии могут стать для родителей еще одним неприятным сюрпризом — они оказались совсем не такими длинными, как в России.
— В Америке и Австралии декрет длится 3–6 месяцев. В Австралии если хочешь сохранить свой обычный уровень зарплаты, то декрет длится 3 месяца. Если согласен на половину зарплаты, можно растянуть на 6 месяцев. Но это максимальный срок, на который за тобой сохранят рабочее место. Дальше придется увольняться. Чтобы следить за ребенком и работать, нужна либо няня, либо частный детский сад, они очень дорогие, — описывает заграничные условия Оксана.
Помогать с ребенком могут и родственники. Но для этого им придется переехать — путь за границу будет нелегким.
— В Австралию очень сложно получить визу россиянам, особенно сейчас. Нужно проходить медосмотр в Новосибирске, потом ехать в Москву, иметь медицинскую страховку. На счете должно быть достаточно денег. Брат когда ко мне приезжал, все родственники скидывались, чтобы ему на счет положить около 3 тысяч долларов, — говорит жительница Кургана.
Тоска по Родине
У Оксаны есть подруги, которые уехали из РФ в Германию, Австралию, США. Кто-то нашел любовь, другие уехали наудачу. Некоторые отправились в США по программе Work and Travel (популярная программа международного студенческого обмена и работы за рубежом для студентов на период летних каникул) и нелегально остались там жить.
Мои родственники всегда нас звали и предлагали вернуться в Россию. И я хотела домой вернуться. Мы сначала временно вернулись в Курган, потом нас помотало по разным городам. Пробовали жить в Киеве, но уехали оттуда из-за напряженной обстановки. В итоге вернулись в Курган. Нам очень не хватало общения с родными и близкими. Когда в РФ проходили большие, привычные всем праздники, когда собирается вся семья, я с ними только по телефону говорила. Недавно общалась с подругой из Сиднея. Говорит — тоже собралась уезжать в Пермь. Не хватает ей души в Австралии, чувство одиночества мешает.
Всё ли плохо было в Австралии?
Нашлись и вещи, по которым Оксана скучает.
— В Австралии красиво, тепло, люблю Тихий океан. Я скучаю по теплу и прогулкам по побережью, по пляжу. Еще немного не хватает улыбок людей, открытого отношения от них. Я думаю, что в Австралии климат теплый, поэтому люди добрее. Наш русский менталитет — мы открытые и добрые, но к своим. Если ты чужой, то и отношение к тебе настороженное, — считает собеседница 45.RU.
Но по некоторым моментам ни Оксана, ни ее муж тоски не испытывают.
У каждого в машине был спрей против насекомых. Было много больших летающих тараканов. Если выбраться дальше от города, то много змей. Муж панически боится пауков и поэтому очень рад, что в Кургане такой живности гораздо меньше. Иногда акулы нападали на людей на пляже, — вспоминает собеседница 45.RU.
Она отметила, что у мужа проблем с жизнью в России, вроде языкового барьера или тоски по другим странам, нет.
— Муж разговаривает на русском, имеет гражданство РФ. Он любит ездить в другие города, находит новых друзей, может сесть на поезд и уехать в Екатеринбург, Омск, Томск. Работа позволяет путешествовать. Он не жалеет, что мы уехали из Австралии, — резюмировала Оксана.