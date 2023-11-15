«В один год посадили Сашу и умер муж»: как случайная посылка стала трагедией для всей семьи

— Это не стоило моей свободы, — отвечает Александра на вопрос о том, сколько денег ей удалось заработать. В 24 года девушку осудили по статье 228 УК РФ. Сейчас она отбывает наказание в колонии в Вологодской области. Еще пять лет Александра не увидит маму и 11-летнего брата. Наши коллеги из 29.RU пообщались с семьей Саши и ее адвокатом, чтобы понять, как девушка из благополучной семьи оказалась в колонии, где потеряет семь лет своей жизни.

