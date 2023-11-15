«В один год посадили Сашу и умер муж»: как случайная посылка стала трагедией для всей семьи

— Это не стоило моей свободы, — отвечает Александра на вопрос о том, сколько денег ей удалось заработать. В 24 года девушку осудили по статье 228 УК РФ. Сейчас она отбывает наказание в колонии в Вологодской области. Еще пять лет Александра не увидит маму и
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Александра выросла в небольшом городке в Архангельской области. Как рассказывает ее мама Наталья, дочь была целеустремленной, спортивной девочкой и любила разбираться в машинах. После
О своей подработке Александра никому не рассказывала, и в один из дней жизнь девушки перевернулась.
— Я отправилась из транспортной компании, чтобы получить посылку с неизвестным мне веществом. Она представляла собой коробочку. Я получила данную коробочку и вышла из транспортной компании, где на лестнице ко мне подошли трое мужчин, показали удостоверение и представились сотрудниками ФСБ. Далее мы проехали в отдел полиции, где заполнили пакет документов о задержании. И в тот день поздно вечером меня отпустили под подписку о невыезде.
Как объясняет сама девушка, закладками она не занималась, ее роль была получить посылку с неизвестным ей содержимым. Обычно такие коробки передают дальше по цепочке в другие руки.