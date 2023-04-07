«Мам, пусть он уйдет»: семья умершего от полученных на СВО ран сержанта делит посмертные миллионы

По словам волгоградки, они жили в доме, который остался им от матери ее супруга, — там был крохотный дачный домик. Дом Лилия Гуня смогла достроить до нескольких комнат.





— Муж пил, уходил от меня, пять раз я его принимала, лечила, отмывала, на работу устраивала и отправляла работать, — вспоминает женщина. — Заяц маленький тогда был, но и он всё это видел... Потом мы все-таки разошлись. Но на развод я больше не подавала, потому что некогда мне было. У меня были дети, хозяйство, нужно было как-то их поднимать. Я занималась ими. Жили худо-бедно, кое-как тянулись. У меня было двое детей, я занималась ими. Кое-как строилась. Муж бывший ушел к новой женщине, забрал машину, долю из проданной квартиры моей мамы. Детям он подарил этот участок и садовый дом. Всё остальное мы делали без него.

