Лучше или хуже: сравниваем вокзалы городов Сибири — какой вам нравится больше?

А как вам такой вход в автовокзал? Источник: Александр Подопригора / 161.RU











Наш обзор на вокзалы Кемерова и привокзальную площадь вызвал довольно большую дискуссию в комментариях. Помимо негодования, что «лицо города» вызывает грусть и портит настроение приезжим и местным, были замечания типа «а вот в таком-то городе хуже». Редакция NGS42.RU решила посмотреть, как встречают гостей столиц в других регионах Сибири.

Омск

Главное отличие — это простор. Здесь не так тесно, как в кемеровском автовокзале, и намного светлее. На улице автобусы также отделены заборчиками от пассажиров.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Железнодорожный вокзал снаружи выглядит примерно так же, даже раскраска лишь немного отличается цветом, но в целом в той же гамме. Внутри здание выглядит гораздо свежее кемеровского, более современно, хотя всё равно от советского контекста уйти не удается.

Красноярск

Здание автовокзала этого сибирского города удивляет своими размерами — оно раза в три больше кемеровского. Фото внутри нет, но, по словам наших коллег, там довольно комфортно, светло и зелено за счет растений в горшках.

Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Вызывает восхищение и железнодорожный вокзал, который также сильно отличается от тех, что стоят в других городах Сибири. И внутри здесь гораздо больше людей, что неудивительно: в Красноярске ж/д пути более востребованы.

Иркутск

А это здание автовокзала в Иркутске. По словам местных, внутри довольно комфортно, просторно и светло.

Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











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Здание вокзала представляет собой целый комплекс, объединяющий столетия. Первая часть была возведена еще в конце XIX века, затем в 1908 году ее перестроили, а ближе к 40-м годам старую и новую части соединили переходом.

В прошлом году был построен новый терминал, которому хотели придать вид старины, но заметно, как части между собой отличаются.

Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











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Кстати, коллеги также решили взглянуть на город глазами приезжего и оценили, как выглядит привокзальная часть города.

Барнаул

Барнаульский вокзал, наверное, самый необычный в нашей подборке. Во-первых, он меньше, во-вторых — коричневый. Но при этом внутри практически ничем не отличается от кемеровского.

Найти фото столичного автовокзала Алтайского края не удалось, но коллеги в качестве альтернативы предложили оценить те, что стоят в Бийске и Горно-Алтайске. Объективно говоря, в Кузбассе они выглядят получше.

Томск

Источник: Алексей Семенов / NGS70.RU











Вокзал в Томске больше похож на какой-то сказочный домик, которому придали более-менее современный вид, и лишь крыши отражают налет старины.

Здание было построено в 1917 году, потом несколько раз его реконструировали, расширяли, что в целом заметно, а такой вид, как сейчас, станция приобрела в 2004 году — на 400-летие города.

Как и в Кемерове, здесь есть привокзальная площадь, на которой максимально близко со зданием ж/д вокзала соседствует автобусный.

Тут есть те же проблемы, что и в Кемерове, например, «уставший» от жизни асфальт, но всё же выглядит территория лучше, чем в столице Кузбасса. Как минимум первое, что бросается в глаза, — необшарпанные фасады домов и ларьки с едой.

Источник: Алексей Семенов / NGS70.RU











Источник: Алексей Семенов / NGS70.RU











Новосибирск

Ситуация с автовокзалом столицы Сибири довольно интересная. Одна из горожанок рассказала, что раньше все автобусы уезжали с Красного проспекта, но теперь это здание не эксплуатируется, так как построили другое. Возвели его в неудобном для многих месте — на Гусинобродском шоссе, или, как говорят некоторые новосибирцы, «у черта на куличках», и людям проще добраться до ж/д вокзала и уехать оттуда.

Сравните, как выглядят оба здания.

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А вот новосибирский вокзал при определенном ракурсе легко спутать с кемеровским: тот же цвет и те же знакомые формы здания. Но по факту он больше и отличается переходом, которого не хватает в столице Кузбасса.

Внутри тоже примерно те же стены с той же плиткой, но народа больше. Да и кроме того, здесь устраивали целое театральное представление.

Абакан

В столице Хакасии пока нет редакции нашего холдинга, поэтому нам пришлось поискать снимки в интернете. Так, например, нашлась группа автовокзала во «ВКонтакте».

Благодаря картам сервиса «Яндекс» можно посмотреть, как выглядит улица, на которой стоит автовокзал. Примечательно, что в отличие от других здание скрыто зеленью и разглядеть его довольно проблематично.

Такую же виртуальную экскурсию можно совершить и вблизи железнодорожного вокзала. Он тоже довольно необычный, как минимум своей формой. При этом, выходя из него, натыкаешься не на ущербные постройки и ларьки с шаурмой, а на сквер.

Ну а в качестве бонуса предлагаем посмотреть на вокзалы Тюмени.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Источник: Ирина Шарова / 72.RU









