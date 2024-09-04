На Ипподромской размыло откос моста — рядом собралась пробка

Плитка обрушилась на дорогу Источник: t.me/teleact54











В Новосибирске на Ипподромской сразу после площади инженера Будагова дождем размыло откос моста, в результате чего плитка обвалилась на проезжую часть. Об этом в телеграм-канале «АСТ-54 Black» сообщил местный житель, а также сделал фото и видео происходящего.

— Строители построили. Теперь из-за этого пробища, вся «Большевичка» стоит, — отметил разгневанный автомобилист.

Автомобилист возмутился состоянием откоса конструкции Источник: t.me/teleact54

По данным 2ГИС, на Большевистской 4 сентября действительно большие пробки, что, впрочем, случается регулярно. Корреспондент НГС направила по поводу разрушения запрос в мэрию с просьбой пояснить — когда планируется ремонтирвоать мост, сколько времени займут работы, и кто их будет выполнять. Ответ мы опубликуем сразу же, как его получим.