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Дороги и транспорт проблема На Ипподромской размыло откос моста — рядом собралась пробка

На Ипподромской размыло откос моста — рядом собралась пробка

Автомобилист возмутился разрушением покрытия и посетовал на качество построенной конструкции

3 528
28 комментариев

Плитка обрушилась на дорогу

В Новосибирске на Ипподромской сразу после площади инженера Будагова дождем размыло откос моста, в результате чего плитка обвалилась на проезжую часть. Об этом в телеграм-канале «АСТ-54 Black» сообщил местный житель, а также сделал фото и видео происходящего.

— Строители построили. Теперь из-за этого пробища, вся «Большевичка» стоит, — отметил разгневанный автомобилист.

Автомобилист возмутился состоянием откоса конструкции

По данным 2ГИС, на Большевистской 4 сентября действительно большие пробки, что, впрочем, случается регулярно. Корреспондент НГС направила по поводу разрушения запрос в мэрию с просьбой пояснить — когда планируется ремонтирвоать мост, сколько времени займут работы, и кто их будет выполнять. Ответ мы опубликуем сразу же, как его получим.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее НГС писал о том, что в центре Новосибирска мусоровоз провалился под асфальт. На этом участке ливни размыли дорогу.

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Обрушение Мост Пробка
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Комментарии
29
diver
4 сентября 2024, 11:17
Видать, тоже песок где-то рядом намыли
274444392
4 сентября 2024, 11:24
Всё идёт по плану!
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