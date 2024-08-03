«Между пешеходов на красный свет»: черная Granta газанула на перекрестке за оперным — считаем нарушения

Как показала практика, пешеходов можно и объехать Источник: «АСТ-54» / Vk.com / act54











Удивить новосибирского водителя на новосибирской же дороге может немногое. Но водителю черной Lada Granta это точно удалось. Он в буквальном смысле продемонстрировал чудеса на виражах: решил, что светофоры — для отягощенных знаниями ПДД зануд, и рванул прямо на запрещающий сигнал, весело лавируя между велосипедистами. Журналист НГС посмотрела запись регистратора вместе с автоюристом, чтобы сосчитать, сколько правил дорожного движения нарушил горячий лихач.

Эта дорожная ситуация попала в объектив подписчика автомобильного паблика «АСТ-54» и вызвала тотальную ярость как у автора видео, так и у тех, кто просто листал свою ленту «ВКонтакте». Пока владелец регистратора терпеливо ждет зеленого сигнала светофора, лихач на Granta, похоже, куда-то ужасно торопится.

— Три южных парня поехали между пешеходов, через перекресток, на красный свет, — лаконично описал происходящее автор видео.



Источник: «АСТ-54» / Vk.com / act54

Другие подписчики сообщества такое поведение «грантовода» явно не оценили. Причем настолько сильно, что приводить их комментарии в СМИ не представляется возможным.

— Номера же видно, — удивился наглости водителя подписчик сообщества Игорь Г.

— В последнее время заметила, что обнаглели совсем, особенно часто встречаю беспредельщиков на «Ладах» и «Мерсах» без номеров, — согласилась Анна Т.

Нашлись и те, кто осудил и других участников движения — велосипедистов и самокатчиков, которые не спешились на переходе.

— Те, кто по пешику ехали, — самокатчики, велосипедисты — чем они отличаются от «водятла»? Тоже тупицы, — развеселился Александр Ш.

Увы, определить знаки на номере смогут разве что сотрудники ГАИ, имеющие доступ к специальным базам: качество видео с регистратора слишком низкое. Но в том, что нарушителей хоть кто-то захочет искать, комментаторы тоже усомнились.

— Будет: «Приедьте на Станционную в рабочее время. Напишите кучу заявлений, видео приложите на перфокарте, мы вызовем не повесткой, а так, чтобы никто не приехал». А потом: «Ну извините, не смогли», — едко пошутил Андрей Ц.

А ведь сотрудникам ГИБДД точно было бы за что наказать водителя Granta.

— Согласно пункту 9.7 ПДД, движение автомобилей должно осуществляться исключительно в границах полос, обозначенных разметкой, — напомнила авторюрист Мария Соловьева. — В соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ штраф за пересечение двойной сплошной линии разметки предусмотрен от 1 до 5 тысяч рублей, а прав могут лишить на срок до 6 месяцев. Нарушение может зафиксировать как сотрудник ГИБДД, так и камера.

Лишить прав, правда, опираясь только на видеозапись, не получится: тут максимальное наказание составит штраф в 5 тысяч рублей, даже если правонарушение было совершено повторно, но зафиксировано только на камеру. А вот если бы лихача остановил дорожный полицейский, его судьбу решил бы суд и дело могло бы дойти до превращения водителя в пешехода.

— При этом, согласно части 1 статьи 264.2 УК РФ, при нарушении правил дорожного движения, предусмотренных целым букетом статей КоАП РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами, может наступить не только административная, но и уголовная ответственность, — уточнила автоюрист.

Технически должны были бы наказать и велосипедистов с самокатчиками: по правилам им положено на «зебре» спешиваться. Но на практике наказывают за такие нарушения редко.

А сколько нарушений насчитали вы? 1 2 Гораздо больше! Уже иду писать в комментарии.

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