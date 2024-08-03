НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

ясная погода, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

с-в.

 740мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83
Разгружают Транссиб
Новосибирск ведет соцсети
Откат госменеджеру в 3 млн
Где учатся отличники
Родители против «Сферума»
Плохое зрение — бич 21 века
Башенки на крышах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Дороги и транспорт эксперт «Между пешеходов на красный свет»: черная Granta газанула на перекрестке за оперным — считаем нарушения

«Между пешеходов на красный свет»: черная Granta газанула на перекрестке за оперным — считаем нарушения

НГС посмотрел возмутительное видео с автоюристом — что грозит нарушителям

863
22 комментария
Как показала практика, пешеходов можно и объехать

Удивить новосибирского водителя на новосибирской же дороге может немногое. Но водителю черной Lada Granta это точно удалось. Он в буквальном смысле продемонстрировал чудеса на виражах: решил, что светофоры — для отягощенных знаниями ПДД зануд, и рванул прямо на запрещающий сигнал, весело лавируя между велосипедистами. Журналист НГС посмотрела запись регистратора вместе с автоюристом, чтобы сосчитать, сколько правил дорожного движения нарушил горячий лихач.

Эта дорожная ситуация попала в объектив подписчика автомобильного паблика «АСТ-54» и вызвала тотальную ярость как у автора видео, так и у тех, кто просто листал свою ленту «ВКонтакте». Пока владелец регистратора терпеливо ждет зеленого сигнала светофора, лихач на Granta, похоже, куда-то ужасно торопится.

— Три южных парня поехали между пешеходов, через перекресток, на красный свет, — лаконично описал происходящее автор видео.

Другие подписчики сообщества такое поведение «грантовода» явно не оценили. Причем настолько сильно, что приводить их комментарии в СМИ не представляется возможным.

— Номера же видно, — удивился наглости водителя подписчик сообщества Игорь Г.

— В последнее время заметила, что обнаглели совсем, особенно часто встречаю беспредельщиков на «Ладах» и «Мерсах» без номеров, — согласилась Анна Т.

Нашлись и те, кто осудил и других участников движения — велосипедистов и самокатчиков, которые не спешились на переходе.

— Те, кто по пешику ехали, — самокатчики, велосипедисты — чем они отличаются от «водятла»? Тоже тупицы, — развеселился Александр Ш.

Увы, определить знаки на номере смогут разве что сотрудники ГАИ, имеющие доступ к специальным базам: качество видео с регистратора слишком низкое. Но в том, что нарушителей хоть кто-то захочет искать, комментаторы тоже усомнились.

— Будет: «Приедьте на Станционную в рабочее время. Напишите кучу заявлений, видео приложите на перфокарте, мы вызовем не повесткой, а так, чтобы никто не приехал». А потом: «Ну извините, не смогли», — едко пошутил Андрей Ц.

А ведь сотрудникам ГИБДД точно было бы за что наказать водителя Granta.

— Согласно пункту 9.7 ПДД, движение автомобилей должно осуществляться исключительно в границах полос, обозначенных разметкой, — напомнила авторюрист Мария Соловьева. — В соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ штраф за пересечение двойной сплошной линии разметки предусмотрен от 1 до 5 тысяч рублей, а прав могут лишить на срок до 6 месяцев. Нарушение может зафиксировать как сотрудник ГИБДД, так и камера.

Лишить прав, правда, опираясь только на видеозапись, не получится: тут максимальное наказание составит штраф в 5 тысяч рублей, даже если правонарушение было совершено повторно, но зафиксировано только на камеру. А вот если бы лихача остановил дорожный полицейский, его судьбу решил бы суд и дело могло бы дойти до превращения водителя в пешехода.

— При этом, согласно части 1 статьи 264.2 УК РФ, при нарушении правил дорожного движения, предусмотренных целым букетом статей КоАП РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами, может наступить не только административная, но и уголовная ответственность, — уточнила автоюрист.

Технически должны были бы наказать и велосипедистов с самокатчиками: по правилам им положено на «зебре» спешиваться. Но на практике наказывают за такие нарушения редко.

А сколько нарушений насчитали вы?

1
2
Гораздо больше! Уже иду писать в комментарии.

Ранее НГС рассказывал о подробностях странного ДТП в Тогучине. Там безработный на Lexus сбил двух подростков на мопеде — и пошел домой.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Разбор ДТП Нарушение ПДД Автоюрист
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
VVadim
3 августа 2024, 08:08
Если бы думцы догадались штрафовать по таким видеозаписям, без необходимости присутствия.....Типа приложения, снял видео,где,когда,время сказал и отправил. Насчитали ему 5000 штрафа, автору видео 50%. Вот тогда что то и изменится
Nafanya
3 августа 2024, 08:56
"Между пешеходОВ"... Что-то мне эта фраза режет глаз. Может, всё-таки "Между пешеходАМИ"? Или я ошибаюсь? 😎
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Роман,43

Иван,19

Алексей,46

Георгий,40

Антон,64

Мухаммад,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление