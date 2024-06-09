«У меня гневный вопрос»: россияне жалуются, что не могут купить билеты на поезд к морю. Что отвечают людям в РЖД?

Купить билет на курорт и обратно стало невероятно сложной задачей Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











С наступлением лета пришла по-настоящему горячая пора для тех, кто пытается поехать в Краснодарский край или выехать из него на поезде. Люди ждут открытия продажи на интересующую дату, заходят в нужный день в 8 утра на сайт РЖД в ожидании новой партии билетов, но сайт тут же зависает, а билетов как не было, так и нет.



Есть разные версии, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию. То ли виноваты перекупщики, либо всё якобы выкупили турагентства и агрегаторы, которые потом перепродают с выгодной для себя наценкой. Есть еще одна версия — значительная часть билетов зарезервирована для школьников, которые будут отдыхать в многочисленных детских лагерях на побережье. Люди делятся своими неудачными кейсами и эмоционально обращаются к РЖД. Вы будете удивлены, но им отвечают.

Наши коллеги из 93.RU изучили официальную страницу «Российских железных дорог» в одной из соцсетей и собрали самые интересные комментарии. Мы ждем и ваших отзывов в комментариях под этим материалом.



Никогда таких проблем не было

Ирина Диденко: «Сегодня караулила билеты на 16 августа Лазаревское — Оренбург и потерпела неудачу: выбрала 4 места в одном плацкартном отсеке, выбрала пассажиров, и сайт повис. А через некоторое время — "Бронирование невозможно, некоторые из выбранных мест недоступны". Кошмар какой-то. Покупаю билеты через сайт уже лет 7 и никогда таких проблем не было. А в этом году еще и расписание изменили, теперь невозможно подгадать удобный маршрут под уже забронированные даты. Ад какой-то».



РЖД: «Видимо, кто-то успел выкупить интересующие вас места быстрее. На данный момент нет свободного пустого отсека в плацкарте в интересующем вас поезде, но дополнительные билеты еще могут появиться».



Марина Шульгина: «Что вообще у вас с сайтом случилось? Невозможно купить билеты! В личный кабинет не заходит, пишет ошибка, а если удастся войти, то может выкинуть! Про бронирование билетов — вообще молчу! В этом году просто невозможно купить билеты самому! Но вот билетные кассы почему-то без проблем покупают! У них какое-то вип-приложение или что?»

РЖД: «Рекомендуем вам вернуться к оформлению билетов позднее, так как в период пиковых нагрузок могут наблюдаться замедления в работе системы продажи».

Билет до Сочи купить нереально

Алена Кириллова: «Когда будут добавлены билеты на летние доппоезда в Краснодарский край? Не могу уехать с двумя детьми. Сейчас в наличии максимум по 1–5 билетов на весь поезд. Смотрела все поезда на период с 22 июня по 10 июля Москва — Белореченская, Москва — Лазаревское / Адлер».



РЖД: «Продажи открывались на эти даты за 90 дней до отправления, на данный момент мы можем рекомендовать следить за обновлениями. Дополнительные места могут поступать вплоть до даты отправления поезда, но когда именно это произойдет — заранее нельзя сказать».

Татьяна Зюкина: «Почему в 07:59 обновляешь, билетов еще нет, а в 08:00–01 (пока загрузится затупивший сайт) билетов уже нет? Остаток — только пара верхних полок. Как так? До Сочи купить билет, а еще и нижнюю полку просто нереально».



РЖД: «Билеты в продажу выходят поэтапно вплоть до даты отправления поезда. Дополнительные билеты еще будут появляться. Рекомендуем вам следить за обновлениями информации при поиске билетов».



Опять фирмам раздали все места?

Светлана Князева: «У меня тот же гневный вопрос по наличию билетов во время "старта": 4 плацкартных вагона (216 мест) должно быть. Старт 08:00, висит 2 минуты сайт, а в 08:04 свободен всего 51 билет и только на верхние и боковые места. Опять фирмам раздали все нижние места?!»



РЖД: «Билеты выходят в продажу постепенно, не все места выходят в продажу за один день, могут поступать вплоть до даты отправления поезда. Следите, пожалуйста, за обновлениями при поиске на нашем сайте».

Roman Kushnir: «Где билеты Москва — Анапа? За 60 и 45 суток ни одного билета не появилось в продаже!»



РЖД: «Продажа открывается за 90 дней, но все билеты не выходят в продажу единовременно, поэтому они еще могут появиться, но когда именно это произойдет, к сожалению, точно сказать нельзя. Рекомендуем следить за обновлениями при поиске билетов».



В кассах билетов тоже нет Источник: Саит Линов / 116.RU











А что с перекупщиками?

Мария Курышева: «Почему вы не следите за людьми, которые скупают все билеты с помощью какого-то, как они говорят, приложения. В свой личный кабинет. Они сами говорят, что их приложение успевает купить билеты сразу после их появления, потом за отдельную плату они переоформляют их на других людей. А получается, могут так хоть сотню раз переоформить, и человек об этом не узнает даже, пока его просто в поезд не пустят, так как билета по факту нет уже. И еще личные данные с людей собирают».



РЖД: «Мы рекомендуем вам не доверять недостоверной информации и слухам. Все железнодорожные билеты именные и не подлежат переоформлению. Переоформить билет с одного пассажира на другого нельзя, это запрещено и прописано в Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 05.09.2022 № 352. Настоятельно рекомендуем не доверять любым объявлениям, где вам обещают оформить билет неофициально, такие объявления могут быть мошенническими».



Пускайте для детей отдельный поезд

Евгения Лебедева: «Почему нет билетов Анапа — Спб!? Планируешь отдых заранее, бронируешь жилье, покупаешь билеты до Анапы. А вернуться домой не можешь! Из-за того, что кто-то выкупил весь поезд, хотя продажа открывается в 08:00! Но в 08:00 билетов даже не поступило в продажу! Если вы вывозите детей из лагерей, то пускайте отдельный поезд, чтобы обычные люди не страдали!»



РЖД: «Не всегда есть возможность запустить дополнительные поезда на маршруте — нужно понимать, что железная дорога имеет объективные ограничения пропускной способности. При наличии технических возможностей дополнительные рейсы могут быть организованы. На данный момент рекомендуем следить за появлением свободных мест».



Александра Дьячкова: «А если приехать в кассы РЖД покупать? Там как обстановка?»



РЖД: «На всех наших ресурсах (сайт rzd.ru, мобильное приложение "РЖД Пассажирам", кассы ФПК) информация о наличии билетов и их количестве отображаются одинаково».

