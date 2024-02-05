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Автобус встал на трамвайных путях вблизи перекрестка на Широкой — видео

Инцидент произошел в Ленинском районе

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Речь идет об участке путей вблизи перекрестка улиц Широкой и Невельского.

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В Новосибирске автобус оказался на трамвайных путях в Ленинском районе. Автомобиль, по информации телеграм-канала «ЧП-Новосибирск», якобы перекрыл движение трамваев.

В сообщении сказано, что инцидент произошел напротив улицы Широкая, 139. По данным 2ГИС, речь идет об участке дороги вблизи перекрестка улиц Широкой и Невельского.

— Перекрыл движение трамваев, — сказано в сообщении.

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Транспорт оказался вблизи остановки общественного транспорта

Видео: телегам-канал «ЧП-Новосибирск»

Телеграм-канал опубликовал видео с места происшествия. Судя по кадрам, транспорт действительно находится на путях вблизи остановки общественного транспорта.

На улицах Невельского и Широкой образовались пробки

На улицах Невельского и Широкой образовались пробки

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По данным сайта «Яндекс.Карты», по улицам Широкая и Невельского затруднено движение транспорта.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о ситуации в ведомство.

В январе в Сибири съехал с трассы рейсовый автобус. Транспорт двигался по маршруту Усть-Каменогорск — Новосибирск.

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