Автобус встал на трамвайных путях вблизи перекрестка на Широкой — видео

В Новосибирске автобус оказался на трамвайных путях в Ленинском районе. Автомобиль, по информации телеграм-канала «ЧП-Новосибирск», якобы перекрыл движение трамваев.
В сообщении сказано, что инцидент произошел напротив улицы Широкая, 139. По данным 2ГИС, речь идет об участке дороги вблизи перекрестка улиц Широкой и Невельского.
— Перекрыл движение трамваев, — сказано в сообщении.
Телеграм-канал опубликовал видео с места происшествия. Судя по кадрам, транспорт действительно находится на путях вблизи остановки общественного транспорта.
По данным сайта «Яндекс.Карты», по улицам Широкая и Невельского затруднено движение транспорта.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о ситуации в ведомство.
В январе в Сибири съехал с трассы рейсовый автобус. Транспорт двигался по маршруту Усть-Каменогорск — Новосибирск.