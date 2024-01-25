Помните, на новосибирском метромосту работала подсветка? Мэрия ответила, починят ли ее

На новосибирском метромосту раньше работала подсветка, но сейчас она находится в неисправном состоянии. В мэрии города ответили НГС отремонтируют ли освещение в ближайшее время.
— Подсветка метромоста не работает, поскольку находится в неисправном состоянии. В ближайшее время ремонт подсветки не предусмотрен, — сообщили НГС в мэрии.
Год назад в городской администрации объяснили НГС, что система освещения была установлена в 2019 году, но по техническим причинам ее в 2023 году перестали использовать. Тогда сообщалось, что из строя вышла система управления подсветкой.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии говорили, что в прошлом году начали прорабатывать возможные варианты по восстановлению работы подсветки. Всего на работы по оформлению, отмечали в управлении хозяйственного облика города, потратили 8,4 миллиона рублей.
Как ранее писал НГС, ссылаясь на информацию мэрии города, подсветку должны были включать только по праздникам. Лампочки могли передавать до 65 тысяч цветов. В 2022 году мэру и губернатору представили визуализацию обновления эстакады метромоста. По концепции конструкция должна выдержать единый архитектурный и цветовой стиль со станцией «Спортивная» и новым ЛДС.