Помните, на новосибирском метромосту работала подсветка? Мэрия ответила, починят ли ее

Как ранее писал НГС, ссылаясь на информацию мэрии города, подсветку должны были включать только по праздникам. Лампочки могли передавать до 65 тысяч цветов. В 2022 году мэру и губернатору представили визуализацию обновления эстакады метромоста. По концепции конструкция должна выдержать единый архитектурный и цветовой стиль со станцией «Спортивная» и новым ЛДС.

