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Почему в Новосибирске перестал светиться метромост? Отвечает мэрия

В городской администрации отметили, что подсветку в этом году не включали

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Подсветку установили в 2019 году и обещали включать по праздникам

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В Новосибирске перестал светиться метромост, как отметили в мэрии города, подсветку не могут включить по техническим причинам. Об этом НГС сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

— Светодинамическая конструкция (метромост) была установлена в 2019 году. В настоящее время из-за возникших технических причин подсветка в 2023 году не эксплуатировалась. Вышла из строя система управления подсветкой, — объяснили в департаменте.

Также в департаменте уточнили, что сейчас метрополитен прорабатывает возможные варианты по восстановлению работы подсветки. В управлении хозяйственного облика города сообщили, что на работы по оформлению метромоста светодинамическими конструкциями потратили 8,4 миллиона рублей.

Как ранее писал НГС, ссылаясь на информацию мэрии города, подсветку должны были включать только по праздникам. Лампочки могли передавать до 65 тысяч цветов. В 2022 году мэру и губернатору представили визуализацию обновления эстакады метромоста. По концепции конструкция должна выдержать единый архитектурный и цветовой стиль со станцией «Спортивная» и новым ЛДС.

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МетромостПодсветкаМэрия Новосибирска
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