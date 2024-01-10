Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

Что, собственно, произошло? Я возвращалась из Москвы в Казань. Обычно, когда поездка выдалась слишком напряженной, я покупаю билеты на рейс «Аэрофлота». Так надежнее, думала раньше я. Да и за всю мою богатую историю полетов авиакомпания не задерживала рейсы, кресла удобные, самолеты приличные. Подождите, не думайте, что это реклама. Нет.

И 4 января я тоже решила лететь из Москвы в Казань «Аэрофлотом», чтобы исключить непредвиденные ситуации, которые могут помешать моим очень важным планам (вернуться домой в 12 дня и лечь спать). Купила билет на 10:30 и уже в 7 утра была в аэропорту (так сложилось). Обычно, к слову, я постоянно опаздываю на рейсы и забегаю в самолеты последняя, а тут приехала слишком рано.