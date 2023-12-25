«Приходится доставать карту из сумочки»: пассажиры новосибирского метро не смогли расплатиться через Mir Pay

В Новосибирске сразу несколько пассажиров метро столкнулись с проблемой с оплатой поездок через приложение Mir Pay.
Как утверждает читательница НГС Юлия, она пыталась производить оплату через приложение на смартфоне, так как это обходится дешевле. Но, со слов женщины, неоднократно у нее не срабатывал Mir Pay. По ее наблюдениям, с этим же сталкиваются и некоторые другие пассажиры, — именно поэтому, по ее мнению, у турникетов могут собираться очереди.
— Сотрудники метрополитена ссылаются на проблему со смартфоном пассажира, с приложением. Хотя, допустим, у частных перевозчиков и в трамваях всё работает. Систематические проблемы с терминалами оплаты, — уверяет она.
Еще один читатель Иван заявил, что у него также возникали трудности при оплате поездок через приложение. По его словам, на разных станциях он прикладывал к турникету телефон с включенным NFC, но списания не происходило. Хотя, убежден он, в такие моменты на карте было достаточно денег и она не была в стоп-листе.
— Приходится доставать из сумки обычную банковскую карточку и оплачивать, — пожаловался сибиряк.
В пресс-службе Новосибирского метрополитена НГС заверили в том, что чаще всего ошибки при оплате банковскими картами, в том числе Mir Pay, случаются по двум причинам. Это может быть либо ошибка при чтении карты, либо ее попадание в стоп-лист.
— Для того, чтобы карта считалась надежно, нужно зафиксировать ее и телефон на антенне считывателя до появления разрешающей или запрещающей индикации на турникете. Чтобы избежать попадания карты в стоп-лист, следует контролировать остаток средств на карте, — прокомментировали в пресс-службе.
Кроме того, в метрополитене сообщили, что сейчас рассматривается замена терминального оборудования на более современное, отечественного производства. По информации пресс-службы, очереди на станциях могут быть спровоцированы ростом пассажиропотока и сезонными причинами — к примеру, погодой и подготовкой к праздникам.
— Нет технической возможности определить, каким способом была произведена оплата, — картой или токеном, поэтому статистики по обслуживанию терминалов Mir Pay нет. Если смотреть на общую статистику оплаты банковскими картами, то рост числа отказов не наблюдается, — рассказали НГС.
В метро подытожили, что учреждение не присоединялось к программам лояльности и акциям, организованным НСПК, — информация о них в вагонах и на станциях размещается на условиях рекламы.
Ранее НГС рассказывал, как в начале декабря на станции метро «Заельцовская» собралась толпа — видео, на которое она попала, можно посмотреть здесь.