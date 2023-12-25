«Приходится доставать карту из сумочки»: пассажиры новосибирского метро не смогли расплатиться через Mir Pay

— Сотрудники метрополитена ссылаются на проблему со смартфоном пассажира, с приложением. Хотя, допустим, у частных перевозчиков и в трамваях всё работает. Систематические проблемы с терминалами оплаты, — уверяет она.



Еще один читатель Иван заявил, что у него также возникали трудности при оплате поездок через приложение. По его словам, на разных станциях он прикладывал к турникету телефон с включенным NFC, но списания не происходило. Хотя, убежден он, в такие моменты на карте было достаточно денег и она не была в стоп-листе.

