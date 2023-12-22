ГИБДД объявила охоту на пьяных водителей — где их этим вечером будут ждать автоинспекторы

Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет с 22 по 25 декабря в Новосибирске. О планируемом мероприятии рассказали сегодня в отделе пропаганды областной ГИБДД.
— Наряды дорожно-патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, пресекать нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям. На некоторых улицах пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения, — рассказали в ведомстве. — Проверки будут проводиться в центральной части города, но возможны и другие места.
В Госавтоинспекции рассказали, что в последний раз такой массовый рейд проводился в июле 2023 года. Тогда полицейские за три часа задержали пятерых водителей, которые выпили, а потом сели за руль.
Всего с января по ноябрь 2023 года автоинспекторам попались почти 4,5 тысячи водителей с признаками опьянения, больше тысячи из них сели за руль под градусом не в первый раз. Полицейские зарегистрировали 221 ДТП, которое произошло по вине пьяных, эти аварии унесли жизни 62 человек.
Госавтоинспекция Новосибирской области просит сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону — 112.
Ранее НГС писал от том, как сибиряк пошел под суд за то, что сдал собственный автомобиль на металлолом. Он попался на пьяном вождении и должен был передать машину государству.