ГИБДД объявила охоту на пьяных водителей — где их этим вечером будут ждать автоинспекторы

Всего с января по ноябрь 2023 года автоинспекторам попались почти 4,5 тысячи водителей с признаками опьянения, больше тысячи из них сели за руль под градусом не в первый раз. Полицейские зарегистрировали 221 ДТП, которое произошло по вине пьяных, эти аварии унесли жизни 62 человек.