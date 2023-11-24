Недовольство опасным вождением: новосибирский суд поставил точку в драке женщин на дороге

Новосибирский областной суд вынес решение по делу о драке двух женщин на проспекте Дзержинского в сентябре 2020 года. Одной из участниц потасовки Екатерине Д. придется заплатить Анне Б. 43 500 рублей в качестве возмещения морального ущерба, повреждения смартфона и расходов на юриста. Встречный иск Анны к Екатерине остался без удовлетворения.
— 2 сентября 2020 года, находясь на проезжей части проспекта Дзержинского г. Новосибирска, Екатерина Д., недовольная опасным вождением Анны Б., подошла к автомобилю последней, чтобы сделать замечание. Однако, у них произошёл конфликт, в результате которого Екатерина Д. нанесла побои Анне Б., и повредила телефон, — говорится в материалах дела.
Во встречном иске Анна требовала 60 000 рублей за полученные ей телесные повреждения, а также за перенесенный ее малолетним ребенком стресс (он наблюдал за дракой из машины). Оснований для удовлетворения этого иска суд не нашёл.
Таким образом областной суд поставил точку в трехлетней тяжбе между женщинами. Решение вступило в законную силу.
Несколько дней назад в Новосибирске водители автомобилей устроили потасовку около театра «Глобус» на Октябрьской магистрали. Драку сибиряков сняли на видео.