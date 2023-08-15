«Даже соваться боюсь»: на площади Труда в Новосибирске собралась пробка

По наблюдениям новосибирского таксиста Рустама, если раньше затор начинался к 07:00, то сегодня скопление машин наблюдалось уже в 05:30.

— Лучше эту местность обходить стороной, — поделился с корреспондентом НГС таксист Рустам. — Я клиента повез, смотрел, как проехать лучше. Было 05:30. Уже там машины стояли, проехать сложно было. Повез в итоге по Октябрьскому — туда даже соваться боюсь. Лучше эту местность обходить стороной.

