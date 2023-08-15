«Даже соваться боюсь»: на площади Труда в Новосибирске собралась пробка

В Новосибирске 15 августа с раннего утра начала собираться огромная пробка на площади Труда. Накануне там изменили схему движения, водители двигаются по часовой стрелке.
По наблюдениям новосибирского таксиста Рустама, если раньше затор начинался к 07:00, то сегодня скопление машин наблюдалось уже в 05:30.
— Лучше эту местность обходить стороной, — поделился с корреспондентом НГС таксист Рустам. — Я клиента повез, смотрел, как проехать лучше. Было 05:30. Уже там машины стояли, проехать сложно было. Повез в итоге по Октябрьскому — туда даже соваться боюсь. Лучше эту местность обходить стороной.
В результате с раннего утра левый берег в районе съезда на Димитровский мост практически парализован. Стоят Широкая, Ватутина, Станиславского и Котовского, проезд Энергетиков в направлении левого берега, на правом берегу — развязка на подъезде к мосту по Фабричной.
Согласно данным 2ГИС, на мосту произошло сразу 2 ДТП, что осложняет ситуацию на дороге.
В целом «Яндекс.Карты» оценивают пробки в Новосибирске утром 15 августа в 4 балла, 2ГИС — в 6. Заторы наблюдаются на Октябрьском мосту в направлении правого берега и частично в направлении левого, на Большевистской, традиционно «стоит» Сибиряков-Гвардейцев. Движение осложнено на площади Кирова, Восходе, Октябрьской магистрали, Бориса Богаткова, частично на проспекте Димитрова и улице Кошурникова.
Ранее НГС писал о том, что 14 августа изменили схему движения на площади Труда из-за строительства 4-го моста. В понедельник на проблемном участке собралась многокилометровая пробка, которая не исчезала с раннего утра до позднего вечера. По новой схеме движения (по часовой стрелке) нельзя использовать левый поворот, чтобы проехать с улицы Широкой на площадь Труда. Фотокорреспондент НГС побывал на месте и запечатлел, что там происходило.