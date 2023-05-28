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Третья смерть на дороге за май: на въезде в ботанический сад Новосибирска насмерть сбили лося

В регионе участились случаи гибели диких животных на дороге

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Лось не подает признаков жизни

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28 мая неподалеку от входа в Ботанический сад Академгородка насмерть сбили лося. Об этом сообщила подписчица паблика «Инцидент-Новосибирск», приложив фотографии с места несчастного случай.

— В Академгородке, на входе в Ботсад, на улице Воеводского лежит лось. К сожалению, животное погибло, — сообщила девушка.

В Новосибирской области это уже как минимум третий подобный случай за май. Вечером 22 мая на Бердском шоссе, неподалеку от магазина «Гигант» водитель красной «Хонды» сбил перебегавшего дорогу лося, животное не удалось спасти. Неделей ранее на трассе недалеко от станции Ложок кроссовер насмерть сбил лосенка.

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