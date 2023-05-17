«От удара автомобиля ему переломало ноги»: под Новосибирском Lexus сбил лосенка на трассе — видео после аварии

Под Новосибирском 17 мая на трассе недалеко от станции «Ложок» кроссовер Lexus сбил лосенка, который перебегал дорогу. Об этом очевидцы сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Животное живо, но явно от удара автомобиля ему переломало ноги, — написал автор поста.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу Минприроды Новосибирской области за комментарием.
— Работаем. Госинспектор выехал туда, — коротко ответили в министерстве.
Журналист также обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД. На момент публикации ответ не пришел.
Ранее в Заельцовском районе Новосибирска на Лесном шоссе в направлении коттеджного поселка «Европейский» под колеса иномарки попал лось.