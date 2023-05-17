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«От удара автомобиля ему переломало ноги»: под Новосибирском Lexus сбил лосенка на трассе — видео после аварии

Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Ложок

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На месте работают сотрудники ГИБДД

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Под Новосибирском 17 мая на трассе недалеко от станции «Ложок» кроссовер Lexus сбил лосенка, который перебегал дорогу. Об этом очевидцы сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Животное живо, но явно от удара автомобиля ему переломало ноги, — написал автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

В областном ГИБДД пока не прокомментировали инцидент

В областном ГИБДД пока не прокомментировали инцидент

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Корреспондент НГС обратился в пресс-службу Минприроды Новосибирской области за комментарием.

— Работаем. Госинспектор выехал туда, — коротко ответили в министерстве.

Журналист также обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД. На момент публикации ответ не пришел.

Ранее в Заельцовском районе Новосибирска на Лесном шоссе в направлении коттеджного поселка «Европейский» под колеса иномарки попал лось.

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— Лосенок скончался на месте от полученных травм, — сообщили в пресс-службе Минприроды НСО.

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