Водитель красной Хонды сбил лося на шоссе под Новосибирском — видео с места ДТП

Вечером 22 мая на Бердском шоссе, неподалеку от магазина «Гигант» водитель красной Хонды сбил перебегавшего дорогу лося. Об этом с места событий НГС рассказал читатель Кирилл.
— Я увидел, как лося сбил красный Фит, у него повреждена верхняя часть лобового стекла. Кажется, люди не пострадали. Водитель с места ДТП не стал уезжать, я позвонил в 112, сообщив о случившемся, — рассказал Кирилл.
Под Новосибирском 17 мая на трассе недалеко от станции «Ложок» кроссовер Lexus сбил лосенка, который перебегал дорогу. Животное не смогли спасти.