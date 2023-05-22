freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 79.91
eur 86.28
Тема дняМужчина напал на школьниц, угрожая гранатой
Все новости
Все новости

Водитель красной Хонды сбил лося на шоссе под Новосибирском — видео с места ДТП

Лось лежал на обочине в ожидании помощи

173

Успели ли специалисты спасти лося, на момент публикации достоверно неизвестно

Поделиться

Вечером 22 мая на Бердском шоссе, неподалеку от магазина «Гигант» водитель красной Хонды сбил перебегавшего дорогу лося. Об этом с места событий НГС рассказал читатель Кирилл.

— Я увидел, как лося сбил красный Фит, у него повреждена верхняя часть лобового стекла. Кажется, люди не пострадали. Водитель с места ДТП не стал уезжать, я позвонил в 112, сообщив о случившемся, — рассказал Кирилл.

Под Новосибирском 17 мая на трассе недалеко от станции «Ложок» кроссовер Lexus сбил лосенка, который перебегал дорогу. Животное не смогли спасти.

По теме

Сбили лосяЛосьДТП с лосем
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter