Выехать из России — по записи и электронным пропускам. Политики и водители ответили на новый законопроект

Депутат ГД от партии «Единая Россия» Виталий Милонов в разговоре с MSK1.RU заявил, что не согласится с поправками, если они будут ограничивать въезд в дружественные России страны.



— Если это будет касаться Абхазии, я категорически против, — сказал депутат. — Лучше сделать там пункт пропуска в два раза больше, чтобы люди не стояли в очередях. <…> Я не пересекаю никакие границы, кроме ситуаций, когда я езжу к крестникам в Абхазию и родственникам в Армению — туда я на машине не езжу, в Абхазию на машине только можно. А все остальные границы меня не интересуют, я невыездной.

