Выехать из России — по записи и электронным пропускам. Политики и водители ответили на новый законопроект

23 января глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», ограничивающие выезд за границу. Единоросс предложил заменить обычные очереди на пропускных пунктах на электронные. По задумке, чтобы выехать из страны на авто, нужно будет заранее резервировать дату и время.
Комментарии политиков
Поправки вызвали много вопросов у россиян. Сенатор и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что инициатива «напрямую может затронуть конституционные права граждан».
Депутат ГД от партии «Единая Россия» Виталий Милонов в разговоре с MSK1.RU заявил, что не согласится с поправками, если они будут ограничивать въезд в дружественные России страны.
— Если это будет касаться Абхазии, я категорически против, — сказал депутат. — Лучше сделать там пункт пропуска в два раза больше, чтобы люди не стояли в очередях. <…> Я не пересекаю никакие границы, кроме ситуаций, когда я езжу к крестникам в Абхазию и родственникам в Армению — туда я на машине не езжу, в Абхазию на машине только можно. А все остальные границы меня не интересуют, я невыездной.
Милонов заключил, что не до конца понимает природы этой инициативы:
— Если это связано с безопасностью — это одно, если это связано с регулированием очередей на границе — другое, — сказал порталу депутат.
После волны обсуждений документы с поправками к законопроекту из электронной базы Думы исчезли, а их автор Евгений Москвичев поспешил объяснить, что нововведения коснутся только грузовых перевозчиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил, что возможность ограничить выезд россиян из страны не обсуждается.
Что хотел сказать автор
Мы обсудили инициативу с автором поправок Евгением Москвичевым. Депутат заявил MSK1.RU, что изменения коснутся только пяти пропускных пунктов из 120.
— Электронная очередь касается только грузового автомобильного транспорта, который допущен на коммерческой основе для международных перевозок <...>, — сказал MSK1.RU чиновник. — То есть экспортных и импортных грузов и только в тех пунктах пропусков, где перевозчики стоят по 10–15 дней, не видя ни воды, ни еды, ни туалета — ничего. Поэтому мы хотим, чтобы там работала государственная система, госуслуга. Таких пунктов не более 5 на сегодняшний день.
Москвичев добавил, что речь идет о направлениях «в сторону Китая, Турции и Ирана». В разговоре с РБК депутат назвал три конкретных пункта пропуска: «Забайкальск» (граница с Китаем), «Верхний Ларс» (граница с Грузией), «Яраг-Казмаляр» (граница с Азербайджаном).
Политик рассказал MSK1.RU, что регистрация на проезд ляжет на плечи самих водителей, отметив, что записываться можно будет с помощью специального приложения. По его словам, инициатива пришла «снизу», от владельцев бизнеса. Депутат признал, что перевозчикам порой приходится давать взятки, чтобы избежать очередей на границе.
— [Взятки] были особенно в Забайкальске, когда пробки и очереди, — признался он. — Теперь не будет.
Кому это надо
Глава национальной ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин подтвердил MSK1.RU, что сейчас условия на пропускных пунктах оставляют желать лучшего.
— Очереди на границе в Забайкальске были еще несколько лет назад, люди там агрессивно друг к другу относятся, каждый пытается пролезть. Даже были разборки с огнестрельным оружием, — рассказал эксперт. — И в Забайкалье, и в Приморском крае была очень серьезная коррупционная составляющая.
Ситуация ухудшилась после введения санкций и переориентирования на восточные направления перевозок, погранпункты в которые оказались не готовы к серьезной нагрузке.
— Из-за санкций по европейским направлениям многие перешли на соседние страны Востока, Турцию, Иран, но те погранпереходы были не предназначены для такого большого потока транспорта, — объяснил он.
По словам Матягина, при грамотной организации электронные пропуска должны сказаться на перевозках положительно:
— Главное, чтобы реализовали правильно, а не так, как у нас обычно это бывает: идея хорошая, а ее возьмут и запоганят. А то у нас в Челябинской области установили стоянку. Вроде бы и урны поставили, и туалеты поставили. С виду вроде шикарно, но в прошлом году мы внутрь заехали: мусор не вывозится, в лес летит, туалеты закрыты или загажено всё. Такие недочеты хотелось бы устранять сразу.
Законопроект, в который Москвичев внес поправки, направили в Госдуму в августе 2022 года, и в сентябре он прошел первое чтение. Поправки могут вступить в силу уже с 1 марта 2023 года.
Согласно инициативе, резервировать дату и время водителям предложат на платформе информационной системы электронных перевозочных документов (Минтранс РФ). Предполагается, что выбрать можно будет любую дату, «за исключением уже забронированных».
Ранее MSK1.RU рассказывал истории россиян, толпившихся в автоочереди возле государственной границы в прошлом сентябре. Дошло до того, что некоторые депутаты ГД предлагали изымать брошенный неподалеку от границы транспорт в пользу государства.