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Трамвай № 13 поехал в разные стороны в Новосибирске — странное движение транспорта попало на видео

До депо трамвай ехал на «аварийке»

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Трамвай поехал в разные стороны, но сдал назад

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В Новосибирске трамвай № 13 поехал в разные стороны на остановке «Сад Мичуринцев». Очевидцы сняли странное поведение трамвая на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел на остановке «Сад Мичуринцев»

Видео: АСТ-54

Как рассказал подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», вагон № 3138 сдал назад и довез пассажиров до Гусинобродского шоссе. После водитель трамвая включил «аварийку» и поехал в депо.

На прошлой неделе, 9 января, в Новосибирске два автобуса № 5 застряли в снежной каше в районе конечной остановки «Улица Дюканова» в Ленинском районе.

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