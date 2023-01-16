Трамвай № 13 поехал в разные стороны в Новосибирске — странное движение транспорта попало на видео

В Новосибирске трамвай
Как рассказал подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», вагон
На прошлой неделе, 9 января, в Новосибирске два автобуса
До депо трамвай ехал на «аварийке»
В Новосибирске трамвай
Как рассказал подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», вагон
На прошлой неделе, 9 января, в Новосибирске два автобуса
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