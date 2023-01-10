Почему разбился один из самых безопасных самолетов? Эксперт — об авиакатастрофе с двумя погибшими

Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Ненецком автономном округе, где в первый рабочий день этого года — 9 января — упал самолет Ан-2. На борту самолета находились 12 человек. Двое погибли.
Сейчас следователи выясняют, соблюдала ли авиакомпания требования безопасности полетов. Также эксперты изучают техническое состояние воздушного судна. Опытные летчики при этом отзываются о кукурузнике как о надежном самолете, который давно зарекомендовал себя как один из безопаснейших, в том числе для условий Севера.
Почему он мог упасть? Мнение эксперта и главные факты о трагедии смотрите в коротком видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Ранее гендиректор Нарьян-Марского авиаотряда рассказал нашим коллегам из 29.RU, почему Ан-2 мог потерпеть крушение. По его словам, судно и экипаж были полностью готовы к полету.