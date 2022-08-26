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Улицу Мира в Новосибирске будут ремонтировать в круглосуточном режиме

Подрядчик дополнительно восстановит асфальт на Винаповском мосту

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Подрядчик уже полностью выполнил фрезерование дорожного покрытия

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В Новосибирске ремонт улицы Мира по выходным будут проводить в круглосуточном режиме. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания на участок.

— Думаю, что в первой половине дня за счет разреженности движения на дороге ситуация позволит укладывать асфальт и днем в субботу и воскресенье, — отметил Локоть.

Как рассказал начальник МКУ «УДС» Виктор Хихлов, работы на участке ведут преимущественно в ночное время. Несмотря на это, подрядчик уже полностью выполнил фрезерование дорожного покрытия.

— На данный момент полностью выполнено фрезерование покрытия — на 100%, а также устройство выравнивающего слоя по правой полосе. Также мы приняли решение частично зайти на Винаповский мост — на 48 метров мы продлили туда участок, который отремонтируем, — пояснил он.

Хихлов отметил, что ремонт полностью завершат до 29 сентября. Он также отметил, что сейчас идут переговоры и разработка плана по ремонту трамвайных путей на улице Мира.

Отметим, что 25 августа подрядчик завершил ремонт перекрестка Гусинобродского шоссе в Новосибирске.

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